Карантин в Україні не послаблять: Степанов закликав дотримуватися обмежень

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розуміє бажання українців швидше повернутися до свободи – життя без карантину, який їм "набрид". Проте послаблювати обмеження в умовах пандемії COVID-19 ніхто не буде.

З таким закликом до громадян він звернувся на брифінгу 13 січня щодо ситуації з коронавірусом у країні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Міністр нагадав, що загальнонаціональний карантин в Україні діятиме щонайменше до 28 лютого. А посилений (локдаун чи "карантин зимових канікул") – до 00:00 25 січня.

Водночас Степанов визнав, що український локдаун значно м’якший порівняно з тими, які введено в інших європейських країнах і загалом у світі.

"Ми розуміємо, що ці карантинні обмеження за рік пандемії набридли і всі хочуть повернутися до звичного життя. Та для цього ми маємо пройти цей шлях. Прошу не наражати на небезпеку своє здоров’я й інших. І дотримуватися цих правил, які розроблено нашими українськими лікарями, яким ми довіряємо", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, запроваджений в Україні "карантин зимових канікул" через коронавірус є найм’якшим і коротким порівняно з локдаунами в європейських країнах. Міністр Кабміну Олег Немчінов надав порівняльну таблицю ключових заборон у державах Європи.