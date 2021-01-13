Молдова вслед за всей Европой назвала дату начала вакцинации от COVID-19

Вакцинация против COVID-19 начнется в Молдове в феврале, первые дозы препарата доставят в страну уже в конце января.

Об этом заявила статс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затич, пишет Молдпрес. В целом в мире уже более 50 стран начали иммунизацию от коронавируса, Украина же не торопится со стартом прививочной кампании.

Представитель правительства Молдовы уточнила, что страна получила доступ к вакцине против коронавируса после консультаций с международными организациями в секторе здравоохранения.

Вакцинация в Молдове будет проводиться вакциной Pfizer бесплатно для всех граждан.

Затич отметила, что в стране разработан национальный план иммунизации. Согласно ему, прививочную кампанию разделили на три этапа. На первом будут вакцинированы медработники и сотрудники учреждений социальной помощи. На втором вакцину получат пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники сферы образования и правоохранительных органов. На третьем этапе иммунизация будет доступна всему населению страны, независимо от возраста.

Препарат для вакцинации будет приобретаться за счет госсредств, пожертвований и т.д., говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что бывший вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Павел Розенко раскритиковал власть нашего государства за промедление с вакцинацией населения против коронавируса.

Как пример он привел Албанию, ставшую 50 страной мира, где начали делать массовые прививки для борьбы с пандемией.