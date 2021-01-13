Степанов: Україна домовилася про постачання вакцини від COVID-19 з кількома виробниками

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кампанія з щеплення від коронавірусу в Україні почнеться вчасно, вже є домовленість про постачання вакцини з кількома виробниками.

Відповідні контракти будуть підписані найближчими днями, наголосив він під час традиційного онлайн-брифінгу. За його словами, масова вакцинація українців стартує вже в лютому (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Урядовець наголосив, що наразі триває узгодження технічних моментів перед укладенням договорів із постачальниками вакцини.

Загальнонаціональний план з вакцинації українців було затверджено Міністерством охорони здоров’я наприкінці грудня минулого року. Першими у країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Документ є гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, а також від доступності самих препаратів, заявили в МОЗ.

Вакцинація проти COVID-19 у країні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а також доступною для жителів непідконтрольних українській владі регіонів.

Протягом 2021-2022 років щепленнями збираються охопити щонайменше 50% населення країни, тобто 20 млн людей.

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