Степанов: Україна домовилася про постачання вакцини від COVID-19 з кількома виробниками
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кампанія з щеплення від коронавірусу в Україні почнеться вчасно, вже є домовленість про постачання вакцини з кількома виробниками.
Відповідні контракти будуть підписані найближчими днями, наголосив він під час традиційного онлайн-брифінгу. За його словами, масова вакцинація українців стартує вже в лютому (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Урядовець наголосив, що наразі триває узгодження технічних моментів перед укладенням договорів із постачальниками вакцини.
Загальнонаціональний план з вакцинації українців було затверджено Міністерством охорони здоров’я наприкінці грудня минулого року. Першими у країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.
Документ є гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, а також від доступності самих препаратів, заявили в МОЗ.
Вакцинація проти COVID-19 у країні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а також доступною для жителів непідконтрольних українській владі регіонів.
Протягом 2021-2022 років щепленнями збираються охопити щонайменше 50% населення країни, тобто 20 млн людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший контракт на постачання вакцини Україна підписала з китайською компанією Sinovac Biotech. У максимально короткі терміни ми повинні отримати 1,9 млн доз цього препарату.
Договір щодо цього опублікований у системі державних закупівель ProZorro. Вартість однієї дози становить $18 – це один з найдорожчих подібних препаратів поряд з вакциною від Moderna.
Українці критично відреагували на намір держави закупити китайську вакцину.
Тим часом Україна продовжила переговори про постачання вакцини від коронавірусу з декількома іноземними компаніями.