Шанувальник путінської вакцини Ево Моралес заразився коронавірусом

Ірина Кулініч
Ірина Кулініч
Світ
3,8 т.
Ево Моралес заразився коронавірусом

Колишній президент Болівії Ево Моралес заразився коронавірусом і перебуває під наглядом медиків.

Спочатку політик сприйняв тривожні симптоми за звичайну застуду. Однак тест на COVID-19 у вівторок, 12 січня, виявився позитивним. Чутки про хворобу Моралеса поширювалися ще з минулого понеділка (4 січня – Ред.), коли колишнього лідера помітили в приватній клініці, повідомляє DW.

"Я дякую багатьом людям, які постійно дбають про моє здоров'я і благополуччя. Слава Богу, я відчуваю себе дуже добре",– написав Моралес у Twitter після перших підозр на те, що інфікований.

Шанувальник путінської вакцини Ево Моралес заразився коронавірусом

Відзначимо, раніше Моралес неодноразово виступав на захист російської вакцини від коронавірусу. За словами політика, проти препарату нібито "ведуть ідеологічну боротьбу". Водночас у Болівії погодилися закупити понад 2 млн доз російської вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився президент Вірменії Армен Саркісян.

КоронавірусВакцина від коронавірусу