Швейцарія посилила і продовжила карантин до весни через мутанта COVID-19

У Швейцарії посилили обмежувальні заходи через COVID-19, а також продовжили дію карантину до кінця зими (замість 22 січня).

Головною причиною таких жорстких кроків називають поширення в країні "британського" штаму коронавірусу, який вважають більш заразним, пише Swiss Info.

Окрім закриття барів і ресторанів, із 18 січня уряд зобов'язав зачинитися магазини, які торгують "другорядними товарами".

Нові правила також встановили вимогу про дистанційну роботу в усіх випадках, коли це можливо. В інших випадках на робочих місцях обов'язковим стане носіння маски, навіть якщо співробітники перебувають на відстані одне від одного.

Кіоски та заправки зможуть працювати тільки до 7 години вечора і зачинятися на неділю.

Разом дозволили збиратися максимум п'яти особам, включно з дітьми. Чи будуть зачинятися школи, має вирішити місцева влада. Додамо: гірськолижним курортам у країні працювати дозволили.

"Кількість заражень – на дуже високому рівні, і ризик подальшого зростання дуже великий, враховуючи новий, більш заразний штам вірусу", – йдеться в повідомленні уряду.

Віцепрезидент Гай Пармелін заявив, що це нелегке рішення, але "абсолютно необхідне".

Зазначимо, у Швейцарії виявили вже 127 випадків "британського" мутанта COVID-19.

За даними на 13 січня, загалом у країні коронавірусом заразилися понад 490 тис. осіб, померло понад 8,5 тис. інфікованих. Згідно з офіційною статистикою, у Швейцарії спостерігається зростання кількості активних випадків COVID-19.

Онлайн-карта поширення коронавірусу:

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