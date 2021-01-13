На Волині українець помер після другого зараження COVID-19

У Волинській області внаслідок COVID-19 помер 51-річний чоловік, який повторно заразився коронавірусом.

Про це на брифінгові 13 січня повідомила обласна державна санітарна лікарка Наталія Янко. Її виступ транслювали на Facebook-акаунті Волинської ОДА (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що померлий був родом із Горохівського району. Перший раз нову інфекцію він підхопив у вересні 2020-го. Повторне зараження коронавірусом в українця діагностували в грудні.

За словами Янко, часто повторний COVID-19 протікає у важчій формі, ніж під час первинного інфікування.

Санлікарка додала, що станом на 13 січня у Волинській області виявили 16 випадків повторного зараження коронавірусом (у Луцьку, Нововолинську, в Горохівському, Луцькому, Ковельському, Рожищенському та Любешівському районах).

Повний запис брифінгу:

Додамо: на Волині за минулу добу (12 січня) зареєстрували 143 нові випадки COVID-19 та один летальний. За весь час пандемії в області зафіксували понад 34,5 тисячі випадків коронавірусу.

Всього в Україні виявлено 1 130 839 випадків COVID-19. Від нього померло 20 214 громадян, а 826 871 особа вилікувалася.

За 12 січня коронавірусом у Києві заразилося 906 осіб. У Київській області зафіксували 280 нових заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня від коронавірусу у світі померло 15 711 осіб, що стало рекордом від початку пандемії. Найбільше летальних випадків зафіксували у США – 4259.