В Україну завезли гуманітарку? З'явилися нові дані про контрабанду вакцини
В Україну з Ізраїлю могли контрабандою завезти вакцину проти коронавірусу (COVID-19), яка призначалася для Палестини як гуманітарна допомога.
Про це дізнався OBOZREVATEL під час журналістського розслідування про таємне ввезення препарату та вакцинації обраного кола політиків і чиновників.
Відзначимо, що ще 6 січня телеканал "Кан-11" повідомив, що Ізраїль передав палестинській адміністрації десятки доз вакцини Pfizer. Журналіст Галь Бергер у Twitter написав, що передання вакцини до Рамалли (столиця Палестинської автономії), було здійснено ще 4 січня, але не афішувалося ні Ізраїлем, ні палестинською стороною.
Бергер зазначив, що нині невідомо, для кого призначалася вакцина. Відомо, що сторони домовилися, що препарат буде використовуватися в "гуманітарних цілях".
Наразі OBOZREVATEL перевіряє інформацію, чи могла потрапити в Україну гуманітарна допомога, що призначалася Палестині.
Підкреслимо, що в Ізраїлі ЗМІ зацікавилися скандалом навколо вакцини від коронавірусу, яку незаконно могли ввести для українських чиновників з їхньої країни.
Нагадаємо, що раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинували проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро. Також він опублікував фотографію вакцини, яку незаконно могли ввезти для українських чиновників з Ізраїлю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я та співробітники Міністерства внутрішніх справ вивчать інформацію про можливу організацію в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, щеплень для нардепів і топчиновників.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також заявив, що чув про появу нелегальної вакцини від COVID-19 в країні.
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про нібито ввезені в Україну контрабандою вакцини.
СБУ підтвердила, що почала кримінальне провадження за фактом ймовірного нелегального ввезення в країну вакцини проти коронавірусу.
Михайло Бродський сказав, що Денис Шмигаль і нардеп Михайло Радуцький повинні зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємницею вакцинації. Якщо результат тестування виявиться позитивним, то обидва зобов'язані піти у відставку.
Також Бродський заявив, що підпільна вакцинація чиновників від коронавірусу в Україні може виявитися біологічною диверсією.