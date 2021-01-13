Бельгия продлила жесткий карантин до весны

Власти Бельгии до 1 марта продлили жесткий карантин, который был введен еще 2 ноября 2020 года во время второй волны коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на правительственный вестник. Ограничения должны были действовать до 15 января.

Представитель министра внутренних дел уточнил, что карантинные меры могут быть пересмотрены до 1 марта.

Согласно действующим ограничениям, в стране запрещено:

коллективные мероприятия и религиозные службы,

ограничено количество приглашаемых гостей,

работа баров и ресторанов,

предоставление услуг, которые предусматривает личный контакт за исключением медицинских.

Также предусмотрены ограничения для траурных церемоний, а гражданам рекомендовано не совершать поездки за границу.

Кроме того, сохранился комендантский час, дистанционная работа, а студенты продолжат заниматься в удаленном режиме.

Единственное смягчение коснулось автошкол, которым разрешили работать.

По данным на 12 января, в Бельгии зафиксировано 665 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 45 тысяч пациентов выздоровели и более 20 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Великобритании рассматривает возможность усиления локдауна из-за роста количества заражений коронавирусом и рекордного показателя смертей от него.