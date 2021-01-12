Голубовская назвала симптомы, которые могут указывать на легкую форму COVID-19
Потеря обоняния при COVID-19 с большой вероятностью свидетельствует о том, что у пациента не будет тяжелого течения заболевания.
До 86% этого симптома припадает на легкие формы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская.
Она отметила, что говорила об этом факте еще с мая. Недавно это подтвердило и европейское исследование, результаты которого обнародовали в Journal of Internal Medicine.
"Помимо потери обоняния, может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана, кажется сладкой", – написала Голубовская.
О легком течении болезни, хотя и в меньшей степени, может сигнализировать диарейный синдром.
В комментариях к посту врач добавила, что обоняние восстанавливается чаще всего за несколько недель, но иногда для полной нормализации необходимо до двух месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Голубовская ранее заявила, что украинцам стоит привыкнуть к мысли о возникновении новых вариантов коронавируса и не пугаться при появлении всевозможных "сенсаций".
Кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров назвал Голубовскую главным специалистом в Украине в борьбе с COVID-19.