Голубовская назвала симптомы, которые могут указывать на легкую форму COVID-19

Потеря обоняния при COVID-19 с большой вероятностью свидетельствует о том, что у пациента не будет тяжелого течения заболевания.

До 86% этого симптома припадает на легкие формы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская.

Она отметила, что говорила об этом факте еще с мая. Недавно это подтвердило и европейское исследование, результаты которого обнародовали в Journal of Internal Medicine.

"Помимо потери обоняния, может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана, кажется сладкой", – написала Голубовская.

О легком течении болезни, хотя и в меньшей степени, может сигнализировать диарейный синдром.

В комментариях к посту врач добавила, что обоняние восстанавливается чаще всего за несколько недель, но иногда для полной нормализации необходимо до двух месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: