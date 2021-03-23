Хроника коронавируса на 23 марта: от COVID-19 вылечились более 100 млн с начала пандемии

Карина Бондаренко Мир 05:30, 23.03.2021 Обновлено: 18:47, 23.03.2021

По состоянию на вторник, 23 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,5 млн человек. За минувший день выявили 405 372 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90,6 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,4 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 53 тыс., США – 45 тыс. и Индии – 40 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире.
Worldometers
Заболеваемость коронавирусом в странах мира.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 23 марта:

  • Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки станет известно позже, заявила "Суспільному" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.

  • Жесткий карантин в Киеве смягчат, если в городе в течение пяти дней будут наблюдаться показатели COVID-19, соответствующие нормам. Если же ситуация будет ухудшаться, местные власти могут остановить общественный транспорт.

  • Накануне саммита НАТО, который состоится в июне, несколько тысяч сотрудников штаб-квартиры Альянса получат вакцину, пишет АР.

  • В Европейской комиссии заявили, что Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса. При этом контроль за экспортом останется. Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили запретить экспорт препарата компании AstraZeneca, если она нарушит свои обязательства по поставкам препарата.

  • Италия в первом квартале 2021 года получит меньше вакцины, чем планировалось. По данным Минздрава страны, будет поставлено 14 млн доз вместо 15,69 млн.

  • В Еврокомиссии заявили, что ЕС вынужден прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca за недопоставку вакцины.

  • Согласно постановлению Кабинета министров от 22 марта, украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты на улице.

  • В столице Чехии Праге городские власти арендовали четырехзвездочный отель, чтобы разместить там больных коронавирусом бездомных.

  • В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин, который накануне анонсировал свою вакцинацию против коронавируса, не будет делать этого публично. Там также отказались назвать, каким именно препаратом.

  • Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM) Франции инициировало начало расследования причин смерти 24-летнего студента через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca.

  • Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский описал сложную ситуацию, которая возникла на передовой борьбы с коронавирусом в столице. По его словам, кислородных коек все меньше, а больные прибывают чаще.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 23 марта в Украине утилизировали 345 доз вакцины от коронавируса из ввезенных 500 тысяч.

  • Врач-пульмонолог Светлана Гук объяснила, что скорость продвижения кампании по иммунизации украинцев против коронавируса напрямую зависит от количества привезенных вакцин и бригад, вовлеченных в процесс.

  • В Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.

  • В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса, мол, она является "оружием", которое изменяет генетический материал человека.

  • Коронавирусом в Одесской области заболели 1 122 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины. Также много новых зараженных обнаружили в городе Киев – 1 050, Львовской – 843, Харьковской – 843 и Киевской областях – 727.

  • За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек. В Киевской области зафиксировали 727 новых зараженных.

  • По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Украине официально подтверждено 1 565 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 476обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2519 пациентов.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения, сообщает Reuters.

  • В областной больнице имени Мечникова в Днепре по состоянию на 22 марта находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии, реанимация не выдерживает.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов назвал количество побочных реакций на вакцину против коронавируса в Украине.

  • В пятницу, 19 марта, умер украинский волонтер Юрий Юрасюк, который заболел коронавирусом во время отдыха в популярном курортном городе Шарм-эль-Шейх. Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких в местном госпитале.

  • С 24 марта Киевская и Сумская области перейдут в "красную" зону в связи с решением Госкомиссии.

  • В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19. От гриппа и пневмонии за этот же период – в 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.

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