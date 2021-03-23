Хроника коронавируса на 23 марта: от COVID-19 вылечились более 100 млн с начала пандемии
По состоянию на вторник, 23 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,5 млн человек. За минувший день выявили 405 372 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90,6 тысяч из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,4 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 53 тыс., США – 45 тыс. и Индии – 40 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлено 1 565 732 заражения, из них 30 431 человек умер от последствий болезни, однако 1 268 886 вылечились.
В Минздраве указали на географическую особенность распространения коронавируса в Украине – он распространяется по стране так же, как и ОРВИ.
В Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.
Главное за 23 марта:
Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки станет известно позже, заявила "Суспільному" представитель компании "Лекхим" Элеонора Мирошник.
Жесткий карантин в Киеве смягчат, если в городе в течение пяти дней будут наблюдаться показатели COVID-19, соответствующие нормам. Если же ситуация будет ухудшаться, местные власти могут остановить общественный транспорт.
Накануне саммита НАТО, который состоится в июне, несколько тысяч сотрудников штаб-квартиры Альянса получат вакцину, пишет АР.
В Европейской комиссии заявили, что Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса. При этом контроль за экспортом останется. Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили запретить экспорт препарата компании AstraZeneca, если она нарушит свои обязательства по поставкам препарата.
Италия в первом квартале 2021 года получит меньше вакцины, чем планировалось. По данным Минздрава страны, будет поставлено 14 млн доз вместо 15,69 млн.
В Еврокомиссии заявили, что ЕС вынужден прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca за недопоставку вакцины.
Согласно постановлению Кабинета министров от 22 марта, украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты на улице.
В столице Чехии Праге городские власти арендовали четырехзвездочный отель, чтобы разместить там больных коронавирусом бездомных.
В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин, который накануне анонсировал свою вакцинацию против коронавируса, не будет делать этого публично. Там также отказались назвать, каким именно препаратом.
Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM) Франции инициировало начало расследования причин смерти 24-летнего студента через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский описал сложную ситуацию, которая возникла на передовой борьбы с коронавирусом в столице. По его словам, кислородных коек все меньше, а больные прибывают чаще.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 23 марта в Украине утилизировали 345 доз вакцины от коронавируса из ввезенных 500 тысяч.
Врач-пульмонолог Светлана Гук объяснила, что скорость продвижения кампании по иммунизации украинцев против коронавируса напрямую зависит от количества привезенных вакцин и бригад, вовлеченных в процесс.
В Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса, мол, она является "оружием", которое изменяет генетический материал человека.
Коронавирусом в Одесской области заболели 1 122 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины. Также много новых зараженных обнаружили в городе Киев – 1 050, Львовской – 843, Харьковской – 843 и Киевской областях – 727.
За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек. В Киевской области зафиксировали 727 новых зараженных.
По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Украине официально подтверждено 1 565 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 476 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2519 пациентов.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения, сообщает Reuters.
В областной больнице имени Мечникова в Днепре по состоянию на 22 марта находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии, реанимация не выдерживает.
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал количество побочных реакций на вакцину против коронавируса в Украине.
В пятницу, 19 марта, умер украинский волонтер Юрий Юрасюк, который заболел коронавирусом во время отдыха в популярном курортном городе Шарм-эль-Шейх. Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких в местном госпитале.
С 24 марта Киевская и Сумская области перейдут в "красную" зону в связи с решением Госкомиссии.
В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19. От гриппа и пневмонии за этот же период – в 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.