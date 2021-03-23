Хроника коронавируса на 23 марта: от COVID-19 вылечились более 100 млн с начала пандемии

По состоянию на вторник, 23 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,5 млн человек. За минувший день выявили 405 372 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,3 млн человек, 90,6 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,4 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 53 тыс., США – 45 тыс. и Индии – 40 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Заболеваемость коронавирусом в странах мира. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 565 732 заражения, из них 30 431 человек умер от последствий болезни, однако 1 268 886 вылечились.

В Минздраве указали на географическую особенность распространения коронавируса в Украине – он распространяется по стране так же, как и ОРВИ .

В Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.

Главное за 23 марта: