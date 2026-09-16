Какой позор. После стольких смертей... Рада отклонила законопроект № 15348 – новые штрафы за превышение скорости – в первом чтении – 225(((((

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Предлагается дополнить КоАП новой статьей 122-6, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

В этой статье определяется следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств:

1) более чем на 20 км/ч – штраф 680 грн. (40 необлагаемых минимумов доходов граждан);

2) более чем на 40 км/ч – штраф 2040 грн. (120 необлагаемых минимумов доходов граждан);

3) более чем на 60 км/ч — штраф 2720 грн. (160 необлагаемых минимумов доходов граждан);

4) более чем на 80 км/ч – штраф 3400 грн. (200 необлагаемых минимумов доходов граждан);

5) превышения, предусмотренные в частях третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, которое пять и более раз в течение года подвергалось административному взысканию за совершение любого нарушения, предусмотренного частями третьей или четвертой настоящей статьи, – 17 000 грн. (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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Но НЕ поддержали даже в качестве основы альтернативный проект № 15348-1

ЗА – 198

Альтернативный проект 15348-1: ужесточение ответственности за повторное в течение года нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении пешеходам

Ужесточение ответственности за вождение без прав, а также лицами, право которых на вождение ограничено

Отмена "порога безнаказанности" в 20 км/ч. Законопроект предлагает установить ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч

За ДТП, повлекшие смерть или тяжкие телесные повреждения, – обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 8 лет, а также ужесточение ответственности за повторные подобные правонарушения.