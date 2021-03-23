Путін зібрався вакцинуватися від COVID-19: у Кремлі відмовилися називати препарат

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін, який напередодні анонсував свою вакцинацію проти коронавірусу, не робитиме цього публічно. Там також відмовилися назвати, яким саме препаратом.

Подробиці розповів прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС. За його словами, щеплення не обов'язково робити в медустанові, і воно "мінімально вплине на робочий графік" російського лідера.

"Як лікар вважатиме за необхідне, так все і буде зроблено. Все-таки це досить нескладна процедура. І, з огляду на президентський робочий графік, звичайно, це буде зроблено так, щоб мінімально вплинути на час президента", – заявив він.

Представник Кремля зазначив, що Путін зробить щеплення "однією з трьох" російських вакцин, але людям спеціально не скажуть, якою саме.

"Всі три російські вакцини абсолютно надійні, вони дуже хороші й ефективні. Що стосується вакцинації під камери, то йому це не подобається", – висловився Пєсков.

На запитання, чому ж процедура вакцинації президента не робиться публічною для агітації громадян, він запевнив, що "Путін і так досить значну частину робочого часу присвячує заходам, пов'язаним із вакцинацією і виробництвом вакцин".

"На початку осені йому потрібно бути в звичайному активному стані з погляду переміщень і необмеженого режиму спілкування з людьми з урахуванням того, що у вересні будуть думські вибори тощо, що потрібно прийти до цього моменту так, щоб зберігався на необхідному рівні імунітет", – пояснив Пєсков, чому глава РФ вирішив зробити щеплення тільки зараз.

Він не погодився з думкою про те, що нерозголошення назви препарату, яким скористається Путін, можна пояснити тим, що виробництво тільки "Супутника V" налагоджено в значних обсягах, а інших вакцин у Росії поки не вистачає.

Зазначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) закликало країни ЄС не поспішати реєструвати вакцину "Супутник V", поки не будуть завершені всі необхідні перевірки препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон заявив, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" є зброєю пропаганди Кремля, адже наука в РФ здатна тільки "труїти". Він припустив, що Володимир Путін не зробив щеплення цим препаратом, тому що, "видно, любить себе більше, ніж деякі українські політики".