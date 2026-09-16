Блог | Британия: Великая просила передать, что немного разваливается, а у нас с ней столетнее соглашение
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Бывший шеф ФСБ, секретарь Совбеза РФ, а сейчас – уже больше двух лет – помощник Путина по вопросам кораблестроения и председатель Морской коллегии РФ (а также папа действующего российского вице-премьера) Николай Патрушев пригрозил Польше.
Далее текст на языке оригинала.
"В разі вступу Польщі у воєнні дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за два-три дні", – заявив Патрушев.
Він звинуватив Польщу в неправильній оцінці військового потенціалу РФ та заявив, що російські війська під час війни проти України нібито не використовують усіх своїх можливостей.
[Натяк на ядерну зброю?]
Заява пролунала після повідомлень про виступ Сікорського в Києві. Російські ЗМІ стверджували, що польський міністр закордонних справ говорив про можливість швидкої перемоги Польщі у разі нападу Росії.
Тож із Польщею все, й тепер про "справжню" країну – Дуже Велику Британію.
Прем’єр-міністри Шотландії, Вельсу й Північної Ірландії підписали 14 вересня в Кардиффі спільний меморандум.
В ньому йдеться про право цих регіонів самостійно визначати своє майбутнє й зокрема – можливість виходу зі складу Великої Британії.
Як повідомляє The Telegraph, у цьому документі лідери трьох британських автономій підкреслили право на самовизначення й заявили, що розглядають саме європейську інтеграцію як важливу складову свого майбутнього, висловивши прагнення до тісніших відносин із Євросоюзом.
Пряма цитата:
"Уперше в історії мешканці цих островів мають прем’єр-міністрів в Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії, які всі прагнуть незалежності від Сполученого Королівства.
Для людей, які спостерігають за подіями на цих островах, – для людей, які спостерігають за ними по всьому світові, не може бути яснішої ознаки того, що час Вестмінстера добігає кінця.
<> Наші рухи набирають обертів; ми віримо, що конституційні зміни неминучі".
Угода містить заклик до уряду Великої Британії не перешкоджати можливим змінам конституційного устрою,
при цьому чітко вимагається підготувати механізми для проведення відповідних процесів у кожній із юрисдикцій.
"Наші нації мають право на самовизначення.
Жоден уряд Вестмінстера не має права блокувати демократію чи підривати принцип, згідно з яким наш народ сам вирішуватиме своє майбутнє" –
текст вельми жорсткий і достатньо відвертий.
Тож схоже, що країна крокує (точніше – повертається!) до ЄС окремими частинами по черзі,
поки "метрополія" (чи то "федеральний уряд") мляво розмірковує.
Наразі там лише спантеличено заявили, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишається прихильником збереження Сполученого Королівства
та хоче зосередитися на економічних проблемах громадян.
З Лондона Кардиффові також відповіли (дуже обережно), що, мовляв, взаємодія з адміністраціями Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії має відбуватися через партнерство й співпрацю,
а проведення нових референдумів про конституційний статус територій британський уряд наразі не ставить у центр своєї політики.
Особисто в мене складається враження, що неочікувано слабкі англійці
(в яких, нагадую, під час війни вже другий монарх і п’ятий уряд)
навіть не дуже активно сперечаються:
"хоче зосередитись, має відбуватись, не ставить у центр",
тобто таке собі.
"Не ставить" – поставить.
(Та й тутТрамп чомусь саме зараз несподівано озвучив свою мрію про об’єднану Ірландію – звісно, за рахунок UK, чим застав зненацька навіть ірландського прем’єра!)
Цікаво, до речі, а що там із нашим нещодавнім договором зі Сполученим Королівством на сто років – з ким він тоді діятиме? З усіма чотирма одразу?
[Про те ж, як розвалюється ще й Німеччина (щоправда, тільки на дві частини), – був мій попередній матеріал.
"Там руський дух, бо тхне там Русью".]