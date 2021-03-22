В Египте умер украинский волонтер, которого спасали от коронавируса

В пятницу, 19 марта, умер украинский волонтер Юрий Юрасюк, который заболел коронавирусом во время отдыха в популярном курортном городе Шарм-эль-Шейх.

Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких в местном госпитале, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на посольство Украины в Египте.

Юрасюк с женой Ольгой и двумя дочерьми в начале марта поехал отдыхать в Египет. На третий день ему стало плохо – начался сильный кашель и проблемы с дыханием. У него диагностировали пневмонию и госпитализировали, а анализы обнаружили коронавирус. 9 марте мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о возвращении тела Юрасюка в Украину и помощи его семье.

"Посольство с момента поступления информации о госпитализации Юрия Юрасюка в больницу поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой Юрасюк и страховой компанией, которая его обслуживала", – отметили в посольстве.

Сейчас в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины, который встретился с женой погибшего и оказал ей всякую поддержку, в том числе и адвокатскую. Посол уточнил, что расходы по пребыванию семьи украинца взяла на себя египетская сторона.

Юрасюк был известным волонтером и детским стоматологом из Ирпеня. Он бесплатно лечил зубы детям семей погибших на востоке Украины, а также несколько лет он был волонтером фонда "Бучанська Варта" и все годы войны на Донбассе помогал украинской армии.

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