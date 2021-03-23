Хроніка коронавірусу на 23 березня: від COVID-19 вилікувалися понад 100 млн із початку пандемії
Станом на вівторок, 23 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,4 млн осіб. За минулий день виявили 405 372 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90,6 тисяч із них перебувають у критичному стані.
Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 53 тис., США – 45 тис. та Індії – 40 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні з початку пандемії виявлено 1 565 732 зараження, з них 30 431 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 268 886 вилікувалися.
У МОЗ зазначили на географічну особливість поширення коронавірусу в Україні – він поширюється по країні так само, як і ГРВІ.
В Україні три регіони зараз мають найбільшу динаміку щодо зростання кількості хворих на коронавіруc – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.
Головне за 23 березня:
Напередодні саміту НАТО, який відбудеться в червні, кілька тисяч співробітників штаб-квартири Альянсу отримають вакцину, пише АР.
В Європейській комісії заявили, що Євросоюз не планує вводити повну заборону на експорт вакцин від коронавірусу. Водночас контроль за експортом залишиться. Раніше повідомлялося, що в ЄС пригрозили заборонити експорт препарату компанії AstraZeneca, якщо вона порушить свої зобов'язання з постачання препарату.
Італія в першому кварталі 2021 року отримає менше вакцини, ніж планувалося. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, буде поставлено 14 млн доз замість 15,69 млн.
У Єврокомісії заявили, що ЄС змушений вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca за недопоставку вакцини.
Згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту на вулиці.
У столиці Чехії Празі міська влада орендувала чотиризірковий готель, щоб розмістити там хворих на коронавірус безхатченків.
У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін, який напередодні анонсував свою вакцинацію проти коронавірусу, не робитиме цього публічно. Там також відмовилися назвати, яким саме препаратом.
Національне агентство з безпеки лікарських препаратів (ANSM) Франції ініціювало початок розслідування причин смерті 24-річного студента через кілька днів після вакцинації препаратом AstraZeneca.
Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський описав складну ситуацію, яка виникла на передовій боротьби з коронавірусом у столиці. За його словами, кисневих ліжок усе менше, а хворі прибувають частіше.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 23 березня в Україні утилізували 345 доз вакцини від коронавірусу із завезених 500 тисяч.
Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук пояснила, що швидкість просування кампанії з імунізації українців проти коронавірусу напряму залежить від кількості привезених вакцин та бригад, залучених до процесу.
В Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, з країни із яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.
У Центрі громадського здоров'я МОЗ України розвінчали один із поширених фейків про вакцину проти коронавірусу, мовляв, вона є "зброєю", яка змінює генетичний матеріал людини.
На коронавірус в Одеській області захворіли 1 122 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України. Також багато нових заражених виявили в місті Київ – 1 050, Львівській – 843, Харківській – 843 і Київській областях – 727.
За минулу добу, 22 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1050 осіб. У Київській області зафіксували 727 нових заражених.
Станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476 – виявлені за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про продовження карантину до 18 квітня. Крім того, на Великдень будуть введені більш жорсткі обмеження, повідомляє Reuters.
В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі станом на 22 березня перебуває найбільше "важких" хворих на коронавірус із початку пандемії, реанімація не витримує.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав кількість побічних реакцій на вакцину проти коронавірусу в Україні.
У п'ятницю, 19 березня, помер український волонтер Юрій Юрасюк, який захворів на коронавірус під час відпочинку в популярному курортному місті Шарм-ель-Шейх. Чоловік перебував на апараті штучної вентиляції легенів у місцевому шпиталі.
З 24 березня Київська та Сумська області перейдуть у "червону" зону в зв'язку з рішенням Держкомісії.
В Україні за січень 2021 року 3922 особи померли від COVID-19. Від грипу та пневмонії за цей же період – майже в 2,5 раза менше, 1499 громадян.