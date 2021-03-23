Хроніка коронавірусу на 23 березня: від COVID-19 вилікувалися понад 100 млн із початку пандемії

Карина Бондаренко Світ 05:30, 23.03.2021 Оновлено: 17:49, 23.03.2021

Станом на вівторок, 23 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,4 млн осіб. За минулий день виявили 405 372 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90,6 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 53 тис., США – 45 тис. та Індії – 40 тис.

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Пандемія коронавірусу у світі
Worldometers
Захворюваність на коронавірус у країнах світу
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 23 березня:

  • Напередодні саміту НАТО, який відбудеться в червні, кілька тисяч співробітників штаб-квартири Альянсу отримають вакцину, пише АР.

  • В Європейській комісії заявили, що Євросоюз не планує вводити повну заборону на експорт вакцин від коронавірусу. Водночас контроль за експортом залишиться. Раніше повідомлялося, що в ЄС пригрозили заборонити експорт препарату компанії AstraZeneca, якщо вона порушить свої зобов'язання з постачання препарату.

  • Італія в першому кварталі 2021 року отримає менше вакцини, ніж планувалося. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, буде поставлено 14 млн доз замість 15,69 млн.

  • У Єврокомісії заявили, що ЄС змушений вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca за недопоставку вакцини.

  • Згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту на вулиці.

  • У столиці Чехії Празі міська влада орендувала чотиризірковий готель, щоб розмістити там хворих на коронавірус безхатченків.

  • У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін, який напередодні анонсував свою вакцинацію проти коронавірусу, не робитиме цього публічно. Там також відмовилися назвати, яким саме препаратом.

  • Національне агентство з безпеки лікарських препаратів (ANSM) Франції ініціювало початок розслідування причин смерті 24-річного студента через кілька днів після вакцинації препаратом AstraZeneca.

  • Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський описав складну ситуацію, яка виникла на передовій боротьби з коронавірусом у столиці. За його словами, кисневих ліжок усе менше, а хворі прибувають частіше.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 23 березня в Україні утилізували 345 доз вакцини від коронавірусу із завезених 500 тисяч.

  • Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук пояснила, що швидкість просування кампанії з імунізації українців проти коронавірусу напряму залежить від кількості привезених вакцин та бригад, залучених до процесу.

  • В Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, з країни із яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

  • У Центрі громадського здоров'я МОЗ України розвінчали один із поширених фейків про вакцину проти коронавірусу, мовляв, вона є "зброєю", яка змінює генетичний матеріал людини.

  • На коронавірус в Одеській області захворіли 1 122 особи, що стало найбільшим приростом серед регіонів України. Також багато нових заражених виявили в місті Київ – 1 050, Львівській – 843, Харківській – 843 і Київській областях – 727.

  • За минулу добу, 22 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1050 осіб. У Київській області зафіксували 727 нових заражених.

  • Станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476виявлені за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про продовження карантину до 18 квітня. Крім того, на Великдень будуть введені більш жорсткі обмеження, повідомляє Reuters.

  • В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі станом на 22 березня перебуває найбільше "важких" хворих на коронавірус із початку пандемії, реанімація не витримує.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав кількість побічних реакцій на вакцину проти коронавірусу в Україні.

  • У п'ятницю, 19 березня, помер український волонтер Юрій Юрасюк, який захворів на коронавірус під час відпочинку в популярному курортному місті Шарм-ель-Шейх. Чоловік перебував на апараті штучної вентиляції легенів у місцевому шпиталі.

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