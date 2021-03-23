Хроніка коронавірусу на 23 березня: від COVID-19 вилікувалися понад 100 млн із початку пандемії

Станом на вівторок, 23 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,4 млн осіб. За минулий день виявили 405 372 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,3 млн осіб, 90,6 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 53 тис., США – 45 тис. та Індії – 40 тис.

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Пандемія коронавірусу у світі Worldometers

Захворюваність на коронавірус у країнах світу Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 565 732 зараження, з них 30 431 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 268 886 вилікувалися.

У МОЗ зазначили на географічну особливість поширення коронавірусу в Україні – він поширюється по країні так само, як і ГРВІ.

В Україні три регіони зараз мають найбільшу динаміку щодо зростання кількості хворих на коронавіруc – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.

Головне за 23 березня:

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться в червні, кілька тисяч співробітників штаб-квартири Альянсу отримають вакцину, пише АР.

В Європейській комісії заявили, що Євросоюз не планує вводити повну заборону на експорт вакцин від коронавірусу. Водночас контроль за експортом залишиться. Раніше повідомлялося, що в ЄС пригрозили заборонити експорт препарату компанії AstraZeneca, якщо вона порушить свої зобов'язання з постачання препарату.