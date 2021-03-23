В Украине за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с COVID-19, более 300 скончались
По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Украине официально подтверждено 1 565 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 476 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2519 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 30 431 человек (+333 за сутки – рекорд с начала 2021 года), а 1 268 886 пациентов (+8044 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
Проведено тестирований за сутки – 88 673 (в частности методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1050 случаев;
Винницкая область – 716 случаев;
Волынская область – 225 случаев;
Днепропетровская область – 604 случая;
Донецкая область – 270 случаев;
Житомирская область – 186 случаев;
Закарпатская – 428 случаев;
Запорожская область – 340 случаев;
Ивано-Франковская область – 351 случай;
Киевская область – 727 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
Луганская область – 147 случаев;
Львовская область – 995 случаев;
Николаевская область – 429 случаев;
Одесская область – 1122 случая;
Полтавская область – 697 случаев;
Ривненская область – 376 случаев;
Сумская область – 192 случая;
Тернопольская область – 430 случаев;
Харьковская область – 843 случая;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 376 случаев;
Черкасская область – 277 случаев;
Черновицкая область – 579 случаев;
Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в областной больнице имени Мечникова в Днепре находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии, реанимация не справляется с количеством пациентов.