Коронавирусом в Киеве заболели более тысячи человек за сутки

За минувшие сутки, 22 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1050 человек.

В Киевской области зафиксировали 727 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 154 036 киевлян, в области – 88 575.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3 114 человек (+32 за сутки), вылечились 102 789 пациентов (+845). Продолжают бороться с вирусом 48 133 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине три региона сейчас имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавируcом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.