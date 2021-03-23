Кабмин запретил украинцам гулять без масок в "красных" зонах

Украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.

Такое требование содержится в постановлении Кабинета министров от 22 марта. В нем отмечается, что граждане на указанных территориях обязательно должны быть в респираторах или защитных масках, закрывающих нос и рот.

При этом документом разрешается ношение защитных индивидуальных средств, изготовленных самостоятельно.

Согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов", к территориям общего пользования зачисляются: парки, скверы, зоны отдыха, площади, проспекты, бульвары, улицы, пешеходные и велодорожки, кладбища и тому подобное.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ввел штрафы за игнорирование или неправильное ношение защитных масок в общественных местах.

В документе указано, что нарушителей должны наказывать штрафом в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – 170-255 гривен. Однако в нем речь шла только об обязательном пребывании в масках в общественных зданиях, сооружениях и транспорте.

Напомним, по состоянию на 23 марта в "красную" зону из-за стремительного распространения коронавируса вошли Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

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