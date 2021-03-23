Кабмин запретил украинцам гулять без масок в "красных" зонах
Украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.
Такое требование содержится в постановлении Кабинета министров от 22 марта. В нем отмечается, что граждане на указанных территориях обязательно должны быть в респираторах или защитных масках, закрывающих нос и рот.
При этом документом разрешается ношение защитных индивидуальных средств, изготовленных самостоятельно.Где будут обязательны маски?
Согласно Закону Украины "О благоустройстве населенных пунктов", к территориям общего пользования зачисляются: парки, скверы, зоны отдыха, площади, проспекты, бульвары, улицы, пешеходные и велодорожки, кладбища и тому подобное.Будут ли штрафы за нарушения?
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ввел штрафы за игнорирование или неправильное ношение защитных масок в общественных местах.
В документе указано, что нарушителей должны наказывать штрафом в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – 170-255 гривен. Однако в нем речь шла только об обязательном пребывании в масках в общественных зданиях, сооружениях и транспорте.
Напомним, по состоянию на 23 марта в "красную" зону из-за стремительного распространения коронавируса вошли Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 24 марта жесткий карантин также начнет действовать в Николаеве, ведь по показателям уровня госпитализаций город уже соответствует "красной" зоне.
Кроме того, с 25 марта усиленные картинные меры введут и в Днепре. Так власть надеется не допустить медицинского коллапса.