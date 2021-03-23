Украинцам объяснили причины медленной вакцинации от COVID-19

Скорость продвижения кампании по иммунизации украинцев против коронавируса напрямую зависит от количества привезенных вакцин и бригад, вовлеченных в процесс.

Ведь в больницах все хорошо организовано и медики не теряют ни времени, ни единой дозы препарата. Об этом в эфире ObozrevatelTV заявила врач-пульмонолог Светлана Гук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я наблюдаю те прививочные процессы, которые происходят в больницах, – они идут очень активно. Даже есть список тех людей, которые могут быстро приехать в больницу, если у нас остается вакцина. Я сейчас наблюдаю за тремя клиническими больницами, на базе которых проходила вакцинация врачей. В каждой из них мы создаем списки, мы привлекаем людей из групп риска. Это пожилые люди, те, которые хотят", – заверила специалист.

Гук отметила, что замедление процесса связано исключительно с тем, что в Украину привезено еще мало доз для прививок и подготовлено мало персонала для прививочной кампании.

"Сколько точек вакцинации, сколько рук – так быстро она и проходит. Не меньше 100 вакцин за день делает один пункт прививок. Можно запросто сделать 200 вакцин, если два врача в одном пункте" – объяснила Гук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало второго этапа вакцинации против коронавируса в Украине с 22 марта. Он предусматривает старт прививания семейных врачей и работы стационарных прививочных пунктов.

Кроме того, во время второго этапа должна начаться иммунизация населения старше 80 лет.