История с киевской клиникой Tryfonova M.D. и препаратом для похудения Biopatid становится всё интереснее.Наверное, вы уже успели прочитать в новостях о том, что владелица известной киевской клиники Tryfonova MD Clinic Мария Трифонова находится под стражей. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 68 миллионов гривен.

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Под стражей также находится Анатолий Черкасский, которого СМИ, со ссылкой на правоохранителей, называют организатором схемы с Biopatid. Ему назначен залог в размере 75 миллионов гривен. Оба имеют статус подозреваемых.

Я порылась в информации и нашла для вас несколько фактов.

Итак, Анатолий Черкасский был руководителем ООО "Трифонова МД" и до 2024 года входил в число его учредителей. Заявка на торговую марку BIOPATID также была подана на имя Анатолия Валерьевича Черкасского.

По данным открытых источников, он является отцом Руслана Черкасского – бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

А Мария Трифонова – сожительница Руслана Черкасского.

Соответственно, речь идет не о случайном совпадении фамилий, а о людях, на протяжении многих лет связанных между собой лично и в сфере бизнеса.

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Что такое Biopatid?

В Украине лекарственное средство Biopatid не зарегистрировано. Прокуратура сейчас прямо заявляет: продукция, которая продавалась под этим названием, является фальсифицированной и опасной для здоровья.

По версии правоохранителей, тирзепатид неизвестного происхождения завозили из Китая. Чтобы скрыть истинное назначение вещества при таможенном оформлении, подконтрольный группе таможенный брокер декларировал его как пищевую добавку.

После прохождения таможни сырье доставляли в подпольную лабораторию, где без необходимых разрешительных документов и надлежащего контроля качества изготавливали препарат, фасовали его во флаконы и продавали как Biopatid.

Теперь о доходах от "бизнеса". Хотя, почему я беру это слово в кавычки? Там-то какой бизнес!

Себестоимость основных материалов этого "чудо-препарата" составляла около 17 долларов. А так называемый "препарат" продавали по цене до 1200 долларов. Только в течение июня 2026 года, согласно материалам, озвученным в суде, было изготовлено более 4 тысяч флаконов. Даже если считать по 500 долларов за флакон, то это уже 2 миллиона. А с начала 2026 года следствие предварительно оценивает объем произведенной продукции в более чем 5 миллионов долларов.

По делу уже 27 подозреваемых. Правоохранители провели более 250 обысков в различных областях Украины.

Среди фигурантов – организатор, владелец подпольной лаборатории, владелица киевской клиники, таможенный брокер, работники производства, упаковщики, продавцы и люди, занимавшиеся рекламой. И здесь важно понимать: речь идет не просто о контрафактных духах или поддельной сумочке.

Это инъекционный препарат. Его вводили людям в организм. А готовили эти инъекции в грязной раковине. В прямом смысле. Если препарат не прошел государственную регистрацию, надлежащую сертификацию и контроль качества, а происхождение активного вещества неизвестно, пациент не может достоверно знать, что именно содержится во флаконе, в какой концентрации, насколько препарат стерилен, какие в нем примеси и соблюдались ли необходимые условия его изготовления и хранения.

Именно поэтому прокуратура сейчас называет Biopatid опасным для здоровья и выявляет людей, которым могли быть причинены последствия после инъекций. И все это стало известно не только сейчас. Ещё в январе 2026 года Гослекслужба Украины на основании материалов СБУ издала официальное распоряжение № 20-001.3/002.0/17-26. В документе четко констатировалось: лекарственное средство "BIOPATID" вообще не зарегистрировано в Украине. Вся серия 9922 с маркировкой вымышленной бразильской фирмы "UNIKKA PHARMA LTDA" признана стопроцентной подделкой, а его продажа, хранение и применение были строго запрещены.

Несмотря на это, по версии следствия, владелица клиники знала о незаконности препарата, но продолжала распространять информацию о нем среди коллег, на профессиональных тренингах и в социальных сетях. Это утверждение следствия, которое еще предстоит доказать в суде. В Киеве, Николаеве (в частности, в клиниках "Актив Медикал", "Блажко", "Лазерхауз"), Одессе и других городах инъекции продолжали спокойно вводить пациенткам. Даже девушкам без лишнего веса или медицинских показаний. А улицы оставались завешенными рекламными билбордами.

Интересно, что к продвижению продукции привлекались блогеры, актеры и другие публичные личности. Вопросов у них, похоже, не было. А теперь еще одна часть этой истории.

Мария Трифонова уже попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за финансов её сожителя, тогдашнего заместителя главы Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Согласно материалам того расследования, в 2022 году Трифонова вывезла из Украины в Польшу в общей сложности 1 645 551 евро. Вы же помните, как в начале вторжения все эти "святые" люди-"государственники" и их приспешники, любовницы и жены вывозили деньги из Украины? И вывезли же они. В то время, когда люди отдавали последнее, закупая бронежилеты, тепловизоры, бинокли, рации, спальные мешки по всему миру.

Что касается бывшего чиновника Государственной таможенной службы Руслана Черкасского, НАБУ и САП в настоящее время расследуют масштабное уголовное дело № 52021000000000224 по фактам незаконного обогащения и отмывания более 60 миллионов гривен. По данным следствия, именно на эти коррупционные средства приобретались элитные поместья в Ходосовке (299,7 кв. м), премиальный автопарк (Mercedes-Benz G 350 D, Bentley Continental GT), а также нежилые помещения под медицинскую клинику Трифоновой на Набережно-Рыбальской, 5.

Итак, Мария и Анатолий, отец Руслана, взяты под стражу. Я уже начинаю переживать, что в СИЗО скоро будет аншлаг. Уже ощущается острая нехватка VIP-камер. А "элита" все прибывает и прибывает. Но меня они не интересуют. Идет следствие, ждем суда. А вот что с пациентами? Это уже вопрос не о косметологии и не только о деньгах.

Это вопрос о здоровье людей и о способности государства контролировать то, что ввозится через его границу, производится на его территории и вводится гражданам в виде инъекций. И как схема такого масштаба могла работать так долго?

Ведь это не самогон, который два дельца разливали в сарае. Ведь когда сырье неизвестного происхождения проходит таможню как "пищевая добавка", из него без государственной регистрации и надлежащего контроля качества изготавливают инъекционный препарат, его рекламируют через известную медицинскую клинику, продают за сотни и тысячи долларов, а оборот исчисляется миллионами, это уже не история об одной врачихе или одной подпольной лаборатории.

Это история о том, сколько дверей в государственной системе должны оставаться открытыми, чтобы такой бизнес вообще стал возможен.

А кто именно держал эти двери открытыми, теперь должны установить следствие и суд.

Я лично очень на это надеюсь. Не теряя надежды на справедливость.