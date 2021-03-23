В Днепре больше всего "тяжелых" больных COVID-19 с начала пандемии, реанимация не выдерживает

В областной больнице имени Мечникова в Днепре по состоянию на 22 марта находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии.

В реанимации лежат 25 пациентов, из них два – на искусственной вентиляции легких и препаратах, которые поддерживают все жизненные функции. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко у себя в Facebook.

"Всего в COVID-отделении Мечникова находится 110 "тяжелых" пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии. Реанимация Мечникова уже не выдерживают нагрузки", – отметил Рыженко.

Медик напомнил о важности вакцинации от коронавируса, когда страну накрывает третья волна заболевания. По его словам, 160 врачей больницы уже вакцинировались.

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