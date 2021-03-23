Пять стран заказали более 1,5 млрд лучших вакцин от коронавируса: озвучены цены. Инфографика

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Пять стран заказали более 1,5 млрд лучших вакцин от коронавируса: озвучены цены. Инфографика

Пять стран мира заказали более 1,5 миллиарда доз четырех лучших вакцин против коронавируса, которые сейчас есть на рынке, зарегистрированы и используются. Общее количество использованных доз в мире уже почти достигло 500 миллионов.

Так, на сайте Statista представлены данные на 22 и 23 марта по США, Великобритании, Италии, Франции и Германии (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Эти страны используют препараты четырех компаний:

  • Pfizer – эффективность 95%, цена 17 долларов,

  • Moderna – эффективность 94,5%, цена 17 долларов,

  • AstraZeneca – эффективность 70%, цена 3 доллара,

  • Johnson & Johnson – эффективность 66%, цена 9 долларов.

Сколько доз вакцин заказала каждая страна

Так, в США используют три препарата:

Использование вакцин в США.

  • Pfizer – заказано 300 млн доз,

  • Moderna – заказано 300 млн доз,

  • Johnson & Johnson – заказано 100 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 25,08% населения, более 80 млн человек (речь идет о первой дозе, за исключением Johnson & Johnson, которая является однодозовой).

Карта вакцинации в США.
Общее количество введенных вакцин в США.
Суточное количество введения вакцин в США.

В Великобритании используют также три вакцины:

Какие вакцины использует Великобритания.

  • Pfizer – заказано 40 млн доз,

  • AstraZeneca – заказано 100 млн доз,

  • Moderna – заказано 17 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 41,63% населения, около 30 млн человек (речь идет о первой дозе).

Карта вакцинации в Великобритании.
Общее количество введенных доз в Великобритании.
Суточное количество введенных в Великобритании доз.

В Италии применяют четыре вакцины:

Вакцины, которые применяет Италия.

  • Pfizer – заказано 83 млн доз,

  • Moderna – заказано 41 млн доз,

  • AstraZeneca – заказано 40 млн доз,

  • Johnson & Johnson – заказано 27 млн доз.

Всего в стране прививки получили 9,09% населения, около 5,5 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации Италии.
Общее количество введенных вакцин в Италии.
Суточное количество введенных в Италии вакцин.

В Германии используют также четыре препарата:

Вакцины, которые использует Германия.

  • Pfizer – заказано 114 млн доз,

  • Moderna – заказано 56 млн доз,

  • AstraZeneca – заказано 55 млн доз,

  • Johnson & Johnson – заказано 37 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 9,25% населения, что составляет около 8 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации в Германии.
Общее количество введенных в Германии доз.
Суточное количество введенных в Германии доз.

Во Франции применяется четыре вакцины:

Какие вакцины использует Франция.

  • Pfizer – заказано 94 млн доз,

  • Moderna – заказано 46 млн доз,

  • AstraZeneca – заказано 45 млн доз,

  • Johnson & Johnson – заказано 29 млн доз.

Всего в стране прививку сделали 9,54% населения, то есть более 6 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации во Франции.
Общее количество введенных во Франции доз.
Суточное количество введенных во Франции доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании скорость вакцинирования достигла 27 доз в секунду. Только 20 марта в стране привили 844 285 человек. В Украине же за 22 марта прививку сделали почти 11 тысяче граждан, а общее количество с начала кампании достигло 121 929.

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