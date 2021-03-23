Локдаун в Киеве могут ослабить: названо условие

Жесткий карантин в Киеве смягчат, если в городе в течение пяти дней будут наблюдаться показатели заболеваемости COVID-19, госпитализаций и т.п., соответствующие нормам.

В то же время если ситуация будет ухудшаться, ограничения могут расширить, в частности – касательно работы общественного транспорта. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в комментарии "РБК-Украина".

Как отметил чиновник, с 23 марта столица Украины живет по правилам "красной" зоны, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля, уже неактуально.

"На прошлой неделе мы были в "оранжевой" зоне эпидугрозы. Из-за всплеска заболеваемости мы были вынуждены вводить дополнительные ограничения, которые повторяли ограничения "красной" зоны, не дожидаясь, пока мы выйдем на те показатели Кабмина, при которых нас бы отнесли в "красную" зону. Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в "красной" зоне, согласно индикаторам Кабмина", – объяснил он.

Пересмотр ограничений в столице будет зависеть от эпидемической ситуации, выходя из четких параметров, которые определили в правительстве, отметил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации.

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены.

Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право – это остановка общественного транспорта", – сказал Поворозник.

Напомним:

22 марта коронавирусом в столице заразились 1050 человек, 32 умерли. В Киевской области зафиксировали 727 новых зараженных.

Строгие ограничения в Киеве начали действовать в ночь с 19 на 20 марта. Заявлялось, что они продлятся до 9 апреля. О том, что запрещено – читайте в нашем материале.

Пока общественный транспорт в столице страны должен работать с заполняемостью не более 50%, но в КГГА назвали условие для введения спецпропусков.

В целом в Украине три региона имеют наибольшую динамику по росту количества больных COVID-19 – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 23 марта из-за распространения коронавируса изменили зоны карантина. К "красной" отнесли Львовскую область.

Украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.