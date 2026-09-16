Подконтрольная российским спецслужбам структура Global Citizens Against War 1984, по данным журналистских расследований, может быть связана с серией диверсий против предприятий оборонной промышленности в Европе. Речь, в частности, идт о пожаре на предприятии WB Electronics в польском городе Скаржиско-Каменна и попытке поджога завода украинской компании Skyeton в Словакии.

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Пожар на предприятии WB Electronics, по предварительным оценкам, нанес ущерб примерно на 15 млн злотых (3,7 млн евро). Завод является важным звеном польского производства беспилотных систем FlyEye и барражирующих боеприпасов Warmate, которые используются вооруженными силами Польши и Украины. Польское Агентство внутренней безопасности рассматривает инцидент как возможный акт диверсии, инспирированный иностранной разведкой.

Несколькими днями ранее словацкие спецслужбы предотвратили попытку поджога предприятия украинской компании Skyeton. В рамках операции были задержаны гражданин Украины и два гражданина Латвии. Ответственность за оба инцидента взяла на себя ранее неизвестная структура Global Citizens Against War 1984, которая позиционирует себя как международное антивоенное движение и заявляет, что предприятия, продукция которых поставляется в зоны конфликтов, являются законными целями.

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Цифровые признаки российской связи

Расследование словацкого портала Aktuality.sk и The Insider, на которое ссылалось польское издание Niezalezna.pl, выявило ряд цифровых и других признаков, которые могут свидетельствовать о российском происхождении или координации деятельности этой структуры. В частности, в Instagram-аккаунтах группы сохранились элементы русскоязычного интерфейса. Анализ исходного кода веб-сайта также выявил использование шрифта YS Text, разработанного и используемого российской технологической компанией "Яндекс". Отдельные особенности веб-сайта и его технической структуры, по данным журналистов, указывают на использование инструментов автоматизированного создания контента и искусственного интеллекта.

Сомнения вызывают и биографии двух лиц, представленных на сайте в качестве членов команды организации. Один из них – якобы поляк Роберт Левановский, другой – серб Стефан Илич. Журналисты не обнаружили убедительных независимых подтверждений существования этих людей. Биографические данные также содержат противоречия. Например, утверждается, что Левановский проходил двухлетнюю службу в польской армии в 2007–2009 годах, хотя в то время срок обязательной военной службы в Польше был значительно короче.

По данным расследования, сайт организации был создан с использованием конструктора Wix и инструментов искусственного интеллекта. Совокупность этих признаков дает основания предполагать, что Global Citizens Against War 1984 могла быть создана не как реальное общественное движение, а как цифровая структура прикрытия.

Особое значение имеет характер публичной коммуникации группы. Она использует пацифистскую риторику, одновременно оправдывая атаки на предприятия оборонной промышленности. Такая конструкция позволяет создать видимость независимой гражданской инициативы и одновременно скрыть возможное иностранное происхождение операций.

Если связь с российскими спецслужбами будет подтверждена, речь идёт о модели, характерной для российских гибридных операций: использовании формально независимых структур для маскировки деятельности государственных или связанных с государством субъектов. В данном случае информационная платформа может выполнять сразу несколько функций – брать на себя ответственность за диверсии, формировать альтернативную версию их происхождения и снижать риск прямого участия России.

Не менее важным является использование искусственного интеллекта для создания цифровой инфраструктуры и фальшивых идентичностей. Это существенно снижает стоимость и время, необходимые для формирования правдоподобного прикрытия. Подобные инструменты могут использоваться не только для создания сайтов, но и для генерации биографий, фотографий, текстов и других элементов, необходимых для имитации деятельности реальной организации.

Другим важным элементом этой модели является привлечение иностранных исполнителей. Вместо непосредственного участия российских оперативников диверсионные задания могут передаваться лицам, которых легче завербовать и использовать в качестве исполнителей. Это создает дополнительный уровень дистанции между организаторами операции и непосредственными участниками.

По данным европейских расследований российской диверсионной активности, для вербовки потенциальных исполнителей могут использоваться Telegram, а также анонимные сегменты сети. Особое внимание вербовщики уделяют людям, находящимся в сложном финансовом положении или имеющим другие уязвимости. В случае задержания таких исполнителей российская сторона получает возможность отрицать любую причастность и одновременно распространять версию о самостоятельной деятельности радикальных групп.

География и характер инцидентов позволяют рассматривать их не только как отдельные криминальные эпизоды, но и как потенциальные элементы более широкой кампании давления на европейскую оборонную промышленность.

Объектами атак становятся предприятия, связанные с производством беспилотных систем и боеприпасов, которые имеют непосредственное значение для военной поддержки Украины. В этом контексте потенциальными целями являются не только физическое повреждение производственных мощностей, но и нарушение логистических цепочек, задержка поставок, увеличение расходов на безопасность и создание дополнительных рисков для компаний, расширяющих производство в Европе.

Особенно показательны публичные угрозы в адрес Германии и будущего завода по производству ракет компании Covenant вблизи Лейпцига. Если такие угрозы будут сопровождаться новыми диверсиями, это может свидетельствовать о попытке сформировать превентивное психологическое давление на европейские оборонные компании и инвесторов.

Пожар на предприятии WB Electronics в Польше, попытка поджога завода Skyeton в Словакии и угрозы в отношении будущих оборонных производств в Германии формируют картину, которая заслуживает рассмотрения в контексте более широкой российской гибридной кампании против европейской оборонной промышленности.

Ключевой особенностью этой модели является сочетание физической диверсии, привлечения иностранных исполнителей и информационного прикрытия через псевдо антивоенные структуры. Использование искусственного интеллекта дополнительно упрощает создание таких организаций и фальшивых идентичностей, одновременно усложняя установление их реальных организаторов.

Для европейских государств это означает, что защита оборонного производства больше не может ограничиваться физической охраной предприятий. Необходимы одновременно контрразведывательные меры, киберзащита, проверка цифровых структур, мониторинг каналов вербовки и быстрая координация между спецслужбами стран НАТО и их партнёров.

Основной риск заключается не только в физическом повреждении отдельных предприятий. Российская стратегия может быть направлена на создание системного ощущения опасности вокруг европейских оборонных инвестиций. Если такая тактика станет масштабнее, её следствием может быть не только временное сокращение производства, но и сдерживание частного капитала от участия в проектах, необходимых для долгосрочного укрепления обороноспособности Европы и военной поддержки Украины.

Российская диверсионная активность в Румынии и новые инциденты в Болгарии

Российские спецслужбы, по данным румынских правоохранительных органов, пытаются расширить разведывательно-диверсионную деятельность на территорию государств — членов НАТО. Очередной такой случай был раскрыт в Румынии, где Служба разведки Румынии (SRI) в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и партнёрскими спецслужбами предотвратила операцию, которую румынская сторона связывает с Российской Федерацией.

По данным SRI, фигурантом расследования был гражданин России, проживающий в Румынии и находившийся под наблюдением спецслужбы с февраля 2026 года. Следствие задокументировало его деятельность по сбору информации, фото- и видеосъемке стратегических объектов. Среди них – центры связи, военные базы, используемые силами НАТО, объекты системы национальной обороны и безопасности, а также критическая инфраструктура.

Особое внимание привлекает фиксация украинских транспортных самолетов "Антонов", что может свидетельствовать об интересе российской стороны к логистическим маршрутам, связанным с поддержкой Украины. По версии следствия, подозреваемый получал задания от российских кураторов и использовал зашифрованные каналы связи.

Российская активность была зафиксирована не только в Бухаресте, но и в регионах Клуж, Констанца, Кэлэраш и Илфов. Систематический сбор информации о военных объектах, перемещении персонала и техники, а также деятельности многонациональных сил может иметь значение далеко за пределами обычного шпионажа.

Если выводы румынского следствия будут подтверждены, такая деятельность могла быть направлена на картографирование военной и логистической инфраструктуры НАТО, выявление потенциально уязвимых объектов и подготовку возможных будущих операций. Именно сочетание разведывательного сбора данных с подготовкой к диверсиям является одним из наиболее опасных аспектов российской гибридной деятельности в Европе.

Румынский случай также демонстрирует характерную для российских операций модель использования лиц, проживающих за пределами России. Привлечение граждан третьих стран или россиян, постоянно находящихся в Европе, позволяет организаторам дистанцироваться от непосредственных исполнителей и усложняет установление цепочки командования.

Для государств НАТО это означает необходимость рассматривать подобные эпизоды не как изолированные случаи шпионажа, а как потенциальные составляющие долгосрочной кампании по сбору информации о военной инфраструктуре Альянса.

На этом фоне дополнительного внимания требует серия инцидентов на объектах болгарской компании EMCO, занимающейся торговлей оружием. Ночью произошёл крупный пожар на складе оружия возле села Царева Ливада в области Габрово. Это уже второй подобный инцидент на объектах компании в течение нескольких недель. Болгарские власти расследуют причины взрыва и пожара.

EMCO возглавляет болгарский предприниматель Эмилиан Гебрев, чьи предприятия уже длительное время находятся в центре внимания болгарских и международных расследований относительно возможных российских операций.

Контекст предыдущих случаев делает произошедшее значимым с точки зрения безопасности. В 2024 году болгарские власти выдали ордера на арест шести граждан России, подозреваемых в причастности к взрывам на складах EMCO. По данным болгарской прокуратуры, в 2011–2020 годах на этих объектах хранились боеприпасы, предназначенные, в частности, для экспорта в Украину и Грузию.

Предыдущие расследования также связывали взрывы на болгарских складах с попыткой отравления Эмилиана Гебрева в 2015 году и взрывами на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Москва отвергала обвинения в причастности к этим операциям.

Расширение географии гибридной угрозы

Румынский и болгарский случаи имеют различный юридический и оперативный статус, однако их объединяет важный фактор: внимание к военной и логистической инфраструктуре на восточном фланге НАТО.

Румыния имеет стратегическое значение для военного присутствия Альянса в Черноморском регионе и является одним из ключевых транзитных направлений для поддержки Украины. Болгария, в свою очередь, имеет важное значение для черноморской безопасности и региональной оборонной промышленности. Именно поэтому разведывательная активность, диверсии или попытки их осуществления в этих странах потенциально могут влиять не только на национальную, но и на более широкую региональную безопасность.

Главное изменение заключается в том, что российская гибридная активность все больше перемещается от информационных и киберопераций к физическому воздействию на объекты, связанные с обороной, логистикой и критической инфраструктурой.

Разведывательный сбор данных может выступать подготовительным этапом для будущих диверсий, тогда как сами диверсионные операции способны создавать дополнительные расходы, задержки и психологическое давление на государства, компании и общества.

Для НАТО это означает необходимость усиления контрразведывательного взаимодействия, обмена оперативной информацией и защиты военных и гражданских объектов, имеющих значение для поддержки Украины. Особенно важно выявлять связи между отдельными эпизодами, поскольку их истинная стратегическая значимость может быть очевидна только в совокупности.

Румынский случай демонстрирует, что российская разведка стремится получать детальную информацию о военной инфраструктуре НАТО и логистических маршрутах. Болгарские инциденты, независимо от окончательных выводов следствия относительно причин последнего пожара, напоминают об уязвимости оборонных объектов в регионе.

Таким образом, перед странами НАТО стоит уже не только задача противодействия отдельным агентам или диверсионным группам. Речь идет о необходимости системной адаптации к модели гибридной войны, в которой разведка, вербовка исполнителей, диверсии, информационные операции и давление на оборонную промышленность могут быть взаимосвязанными элементами одной кампании.