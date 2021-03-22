За месяц COVID-19 убил в 2,5 раза больше украинцев, чем грипп и пневмония. Статистика

В Украине за январь 2021 года 3 922 человека умерли от COVID-19, от гриппа и пневмонии за этот же период – в около 2,5 раза меньше, 1 499 граждан.

Соответствующая статистика была опубликована в отчете на сайте Государственной службы статистики. Всего за указанный месяц скончался 57 721 украинец (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Больше всего граждан умерло от болезней системы кровообращения – 37 618 (из них от ишемической болезни сердца – 26 360).

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек за месяц (среди них туберкулез – 247, СПИД – 191).

В результате внешних причин погибли 2 526 украинцев. Среди них:

транспортные несчастные случаи – 318;

утопления – 64;

пожар – 155;

случайное отравление (кроме алкоголя) – 175;

отравление алкоголем – 219;

самоубийства – 433;

умышленные убийства – 143.

Добавим, статистика приводится без учета оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса.

Данные по причинам смертей украинцев за январь-2021:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

по данным Минздрава, больше всего в Украине риску заболеть коронавирусом подвержены люди в возрасте 50-59 лет, а также 60 лет и старше.