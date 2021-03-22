С 24 марта еще две области Украины попадут в "красную" зону карантина

Со среды, 24 марта, Киевская и Сумская области перейдут в "красную" карантинную зону в связи со стремительным распространением коронавируса.

Соответствующее решение было принято 22 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что с 00:00 среды в этих регионах начнут действовать ограничения адаптивного карантина, установленные для "красных" зон.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 22 марта "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. Количество "оранжевых" регионов – 11.

В Киевской, Черкасской областях, а также во Львове усиленный карантин был введен местными властями ранее даже без решения Госкомиссии. В Николаеве он вступит в силу с 24 марта.

Отметим, что Львов решил продлить такие ограничения до 4 апреля, а также развернуть в городе временный госпиталь из-за критической ситуации с COVID-19.

О правилах, которые действуют в Черкассах и области, читайте тут.

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