В Минздраве уточнили, в каких случаях обязательно носить маски в 'красных' областях

Требование носить маски в областях Украины, которые попали в "красную" карантинную зону, касается только тех случаев, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Об этом "Украинской правде" рассказал собеседник в Министерстве здравоохранения, имя которого не разглашается. Он пояснил, что речь идет о парках или улице.

"То есть, если в парках и на улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию с другими, то от него не будут требовать надевать маску", – сказал источник.

Напомним, что 22 марта Кабинет министров обнародовал постановление, согласно которому в общественных местах регионов с высоким уровнем распространения коронавируса – "красных" зонах – запрещено находиться без защитных масок.

При этом уточняется, что защитное средство должно закрывать и нос, и рот.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта в "красную" зону из-за стремительного распространения коронавируса вошли Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.