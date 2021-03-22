Зеленському назвали регіони з найнебезпечнішою динамікою щодо COVID-19

В Україні три регіони нині мають найбільшу динаміку зі зростання кількості хворих на коронавірус – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.

Про це заявили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19. Вона відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу глави держави.

Так, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, активними хворими на коронавірус у країні є понад 263 тисячі громадян.

"Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тис. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2652 із 4 909", – зазначив він.

Шмигаль нагадав про проведене 20 березня засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної" зони віднесли столицю та Одеську область. Зранку 22 березня за дорученням президента очільник уряду провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у "червоних" зонах.

Зі свого боку Зеленський заявив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений нардепами 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд.

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову на нараді доручили внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу швидше вакцинувати громадян, які записалися на щеплення через портал "Дія". Кабмін же, підкреслюється у повідомленні, працює над тим, щоб країна отримала обіцяні вакцини – домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо препаратів CoviShield, Sinovac, Pfizer.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня МОЗ оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Так, до списку "червоних" зон потрапила ще одна область.

Водночас у регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки змінили порядок роботи транспорту.