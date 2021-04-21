Хроника коронавируса на 21 апреля: за сутки прибавилось почти 825 тысяч больных

По состоянию на среду, 21 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 143,5 млн человек. За минувший день выявили 824 975 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 121,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 294 тыс., Бразилии – 73 тыс. и Турции – 61 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 961 956 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 40 367 человек, в то же время 1 499 752 ее побороли.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко ответил, будет ли локдаун на Пасху и к чему готовиться украинцам .

Эпидемиологи ответили, через сколько можно повторно заболеть COVID-19. У Центра общественного здоровья есть информация о 1,2 тысячи таких случаев в Украине.