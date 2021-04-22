Байден выполнил обещание сделать 200 млн прививок в США. Видео речи

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Джозеф Байден

В США сделали более 200 млн прививок от коронавируса. Таким образом, американский глава Джо Байден сдержал свое обещание – ранее он заявлял, что Штаты достигнут этой цели в течение первых 100 дней его президентства.

В связи с этим событием лидер Соединенных Штатов в среду, 21 апреля, выступил в Белом доме. Его речь транслировали на Twitter-странице администрации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня, на 92-й день пребывания на посту, мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", – заявил Байден.

Он напомнил, что изначально объявил о намерении США сделать 100 млн прививок за его первые 100 дней на должности. Эта цифра была достигнута еще в середине марта, поэтому цель по вакцинации удвоили.

Байден также сказал, что если бы президентом остался Дональд Трамп, то нынешнего показателя США смогли бы достигнуть только в сентябре.

На 18 апреля более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, сказал глава Соединенных Штатов. К 22 апреля, по его словам, число привитых пожилых граждан (65 лет и старше) превысит 80%.

Также Байден заявил, что в стране сократилась смертность на около 80% среди людей старше 65 лет.

Президент также сообщил, что США готовы поделиться с другими странами вакциной от коронавируса.

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Карта распространения коронавируса в мире:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Кабмин обнародовал Нацплан вакцинации от COVID-19. В Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок (в апреле – 2,66 млн).

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