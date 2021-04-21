Минздрав зарегистрировал южнокорейскую вакцину AstraZeneca

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca от коронавируса, которая изготавливается на южнокорейской площадке.

Соответствующий указ 20 апреля подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Степанов отметил, что препарат приедет в страну в рамках глобальной инициативы COVAX. В четверг, 22 апреля, ожидается поставка 367 тысяч доз.

Часть партии оставят для вакцинации второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали CoviShield, остальную используют для первой прививки.

"Напоминаю, что вакцины AstraZeneca и CoviShield абсолютно идентичны, а это значит, что манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки так и останутся манипуляциями", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях будут вакцинировать всех украинцев. Чтобы вакцинировать желающих, откроют все кабинеты прививок.