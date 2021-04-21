Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч за сутки, 14 тысяч – выздоровели

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 21 апреля, в Украине официально подтверждены 1 974 118 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 162 – обнаружены за прошедшие сутки, 532 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 40 796 человек (+429 за сутки), а 1 514 472 пациента (+14 720 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Проведено тестирований за сутки – 109 007 (в частности методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 026).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 965 случаев / 1650 прививок;

  • Винницкая область – 327 случаев / 473 прививки;

  • Волынская область – 382 случая / 592 прививки;

  • Днепропетровская область – 771 случай / 981 прививка;

  • Донецкая область – 735 случаев / 575 прививок;

  • Житомирская область – 276 случаев / 396 прививок;

  • Закарпатская – 104 случая / 560 прививок;

  • Запорожская область – 845 случаев / 822 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 106 случаев / 466 прививок;

  • Киевская область – 881 случай / 683 прививки;

  • Кировоградская область – 126 случаев / 181 прививка;

  • Луганская область – 336 случаев / 194 прививки;

  • Львовская область – 492 случая / 1576 прививок;

  • Николаевская область – 397 случаев / 355 прививок;

  • Одесская область – 769 случаев / 900 прививок;

  • Полтавская область – 539 случаев / 335 прививок;

  • Ривненская область – 616 случаев / 485 прививок;

  • Сумская область – 437 случаев / 499 прививок;

  • Тернопольская область – 269 случаев / 339 прививок;

  • Харьковская область – 938 случаев / 644 прививки;

  • Херсонская область – 171 случай / 411 прививок;

  • Хмельницкая область – 717 случаев / 715 прививок;

  • Черкасская область – 622 случая / 364 прививки;

  • Черновицкая область – 202 случая / 498 прививок;

  • Черниговская область – 139 случаев / 348 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca от коронавируса, которая изготавливается на южнокорейской площадке. Указ подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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