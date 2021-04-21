Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч за сутки, 14 тысяч – выздоровели
По состоянию на утро среды, 21 апреля, в Украине официально подтверждены 1 974 118 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 162 – обнаружены за прошедшие сутки, 532 – дети.
От COVID-19 в стране умерли уже 40 796 человек (+429 за сутки), а 1 514 472 пациента (+14 720 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Проведено тестирований за сутки – 109 007 (в частности методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 026).Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 965 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область – 327 случаев / 473 прививки;
Волынская область – 382 случая / 592 прививки;
Днепропетровская область – 771 случай / 981 прививка;
Донецкая область – 735 случаев / 575 прививок;
Житомирская область – 276 случаев / 396 прививок;
Закарпатская – 104 случая / 560 прививок;
Запорожская область – 845 случаев / 822 прививки;
Ивано-Франковская область – 106 случаев / 466 прививок;
Киевская область – 881 случай / 683 прививки;
Кировоградская область – 126 случаев / 181 прививка;
Луганская область – 336 случаев / 194 прививки;
Львовская область – 492 случая / 1576 прививок;
Николаевская область – 397 случаев / 355 прививок;
Одесская область – 769 случаев / 900 прививок;
Полтавская область – 539 случаев / 335 прививок;
Ривненская область – 616 случаев / 485 прививок;
Сумская область – 437 случаев / 499 прививок;
Тернопольская область – 269 случаев / 339 прививок;
Харьковская область – 938 случаев / 644 прививки;
Херсонская область – 171 случай / 411 прививок;
Хмельницкая область – 717 случаев / 715 прививок;
Черкасская область – 622 случая / 364 прививки;
Черновицкая область – 202 случая / 498 прививок;
Черниговская область – 139 случаев / 348 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca от коронавируса, которая изготавливается на южнокорейской площадке. Указ подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.