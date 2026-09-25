Горят автомобили, погибли четверо человек: в Киеве дрон попал рядом с офисным зданием

В пятницу, 25 сентября, российские оккупационные силы вновь нанесли удары по Киеву. Вражеский беспилотник попал в район офисного здания в Соломенском районе.

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В результате атаки погибли четыре человека, также есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Оккупанты не прекращают атаки на столицу

Чиновник сообщил об очередном обстреле столицы в 14:43. На место происшествия оперативно направились все экстренные службы.

"В Соломенском районе в результате попадания БПЛА в офисное здание поврежден фасад и выбиты окна в здании", – написал Кличко.

По состоянию на 15:03 на месте попадания дрона пожар охватил находившиеся рядом автомобили. Также там были обнаружены тела трех погибших.

"Обнаружены тела трех погибших. 7 человек пострадали. Экстренные службы работают на месте", – говорится в сообщении.

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В 15:34 число жертв возросло до четырех человек. Стало известно, что среди пострадавших – один ребенок.

"Уже четверо погибших в результате попадания БПЛА в офисное здание в Соломенском районе", – подчеркнул Кличко.

В то же время спасателям удалось потушить пожар на парковке возле офисного центра.

Мэр уточнил, что по состоянию на 15:38 с ночи 25 сентября в Киеве пострадали 27 человек, еще пятеро – погибли.

Кроме того, в результате вражеской атаки было повреждено еще одно медицинское учреждение в Соломенском районе.

"Трое человек, находившихся неподалеку от медицинского учреждения, были госпитализированы. В том числе – один ребенок", – сообщил мэр Киева.

Напомним, российские войска начали атаку на Киев в ночь на 25 сентября. Последствия ударов фиксировались в Соломенском, Печерском, Шевченковском и Подольском районах столицы. Есть попадания в многоэтажки и нежилые здания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, после выступлений президента Украины Владимира Зеленского в ООН, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В столице зафиксированы разрушения. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

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