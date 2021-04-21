Коронавирусом можно заболеть даже с высоким уровнем антител, – Голубовская

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Но тяжелое течение развиться не должно

Вероятность заболеть коронавирусом сохраняется даже в случае высокого уровня антител к COVID-19.

Как заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Ее комментарий распространил Telegram канал "Коронавирус_инфо".

"Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно", – отметила Голубовская.

Впрочем, добавила она, будущей осенью ситуация может существенно измениться.

По словам инфекциониста, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие. Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Техасского университета A&M выяснили, что новый штамм коронавируса BV-1 может быть неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса.

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