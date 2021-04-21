Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников, – Рубан

Учитывая ситуацию с заболевшими COVID-19, есть вероятность, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Как заявил OBOZREVATEL глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, такое решение будет зависеть от ситуации с уровнем госпитализации больных коронавирусом.

"У нас есть позитивная динамика в сторону улучшения, но говорить о принятии решения (относительно выхода из "красной" зоны карантина – Ред.) в ближайшее время – это пока рано. Если мы будем наблюдать улучшение ситуации, то может быть до майских праздников у нас будет все (принято решение – Ред.)", – отметил Рубан.

Он добавил, что на сегодняшний день ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, у которых есть тяжелые осложнения, немного улучшилась.

"Каждый день уменьшается (количество таких больных – Ред.) на 2-3%", – резюмировал Рубан.

Отметим, в столице 20 апреля зарегистрировали 965 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве разработают дополнительные противоэпидемические правила и меры на Пасху и майские праздники.