Жена Тищенко рассказала о дне рождения в номерах отеля и пожаловалась на хайп

Жена народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко заявила, что ее день рождения, празднование которого в локдаун вызвало критику среди украинцев, проходило в узком кругу.

На своей странице в Instagram Алла Барановская повторила почти то же, что и ее муж – мероприятие было закрытым и проводилось не в ресторане, а в номерах отеля, что не запрещено.

"Каждый приглашенный гость сдал тест на коронавирус. Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами. Касательно законности. Адвокаты и юристы давно дали ответ и разложили все по полочкам", – написала она.

Жена нардепа добавила, что все свои траты декларирует согласно законодательству. Она также извинилась, если кого-то затронула эту ситуация.

"У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более двух лет, и они сделали мне подарок – прилетели в Киев. Давайте без хайпа, громких фраз и обвинений", – пояснила Барановская.

Напомним, что с подобным заявлением ранее выступил и сам Тищенко. По его словам, празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.