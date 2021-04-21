В Израиле закрыли уже все COVID-отделения в больницах

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Израиле закрыли уже все COVID-отделения в больницах

В Израиле на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом закрыли уже все COVID-отделения в больницах.

Как пишет Ynet, 19 апреля соответствующие отделения прекратили работу в медицинском центре имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинском центре Баруха Паде в Тверии.

Теперь медицинские работники вернутся на свои прежние места, а оставшихся пациентов перевели в терапию.

В то же время в больнице отметили, что при необходимости отделения для больных коронавирусом откроют снова.

В понедельник, 19 апреля, было зафиксировано всего 93 заражения на 24 тысячи проведенных тестов.

Сейчас в больницах остается 308 человек, из которых 113 – в тяжелом состоянии.

За все время пандемии в Израиле зафиксировано 837 тысяч случаев заражения. Выздоровели более 828 тысяч и 6,3 тысячи скончались.

Ситуация с коронавирусом в Израиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская привела действия Израиля в пример Украине. Она отметила, что страна своевременно завезла вакцину и ввела полный локдаун.

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