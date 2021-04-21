Кабмин обнародовал Нацплан вакцинации от COVID-19: сколько прививок хотят делать в месяц
В Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).
Такие цифры предусмотрены в Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 на текущий год. Документ был утвержден Кабинетом министров Украины 12 апреля распоряжением №340, а обнародован в среду, 21 апреля.
Всего планируется использовать более 21,913 млн доз вакцин:
8,94 млн – Oxford/AstraZeneca;
10 млн – американской Novavax;
более 1,91 млн – китайской Sinovac Biotech;
1,07 млн – Pfizer/BioNTech.
Что касается приобретения вакцины, то 8 млн доз препарата страна получит в рамках инициативы COVAX бесплатно, а более 13,913 млн доз – закупит за счет госбюджета (10 млн Novavax, 2 млн AstraZeneca, 1,913 млн Sinovac Biotech).
В документе также сказано, что поставки вакцины от коронавируса Novavax запланированы уже с августа 2021 года (ежемесячно по 2 млн доз).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
За 20 апреля в Украине 15 042 человека привили против коронавируса. В общем вакцины получили уже 477 833 человека.
В ходе кампании по вакцинации в Ивано-Франковской области испортили 492 дозы препарата CoviShield.
Для того, чтобы темпы прививок в Украине были удовлетворительными и чтобы страна вышла на те показатели, на которые способна медицинская система, необходима вакцина внутри страны, завил министр здравоохранения максим Степанов.
Президент Владимир Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин.