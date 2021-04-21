Кабмин обнародовал Нацплан вакцинации от COVID-19: сколько прививок хотят делать в месяц

В Украине с мая 2021 года планируют ежемесячно делать 5,65 млн прививок против коронавируса (в апреле – 2,66 млн).

Такие цифры предусмотрены в Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 на текущий год. Документ был утвержден Кабинетом министров Украины 12 апреля распоряжением №340, а обнародован в среду, 21 апреля.

Всего планируется использовать более 21,913 млн доз вакцин:

8,94 млн – Oxford/AstraZeneca;

10 млн – американской Novavax;

более 1,91 млн – китайской Sinovac Biotech;

1,07 млн – Pfizer/BioNTech.

Что касается приобретения вакцины, то 8 млн доз препарата страна получит в рамках инициативы COVAX бесплатно, а более 13,913 млн доз – закупит за счет госбюджета (10 млн Novavax, 2 млн AstraZeneca, 1,913 млн Sinovac Biotech).

В документе также сказано, что поставки вакцины от коронавируса Novavax запланированы уже с августа 2021 года (ежемесячно по 2 млн доз).

Как ранее писал OBOZREVATEL: