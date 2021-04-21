Ученые нашли возможный источник распространения "британского" коронавируса

"Предок" британского штамма коронавируса мог циркулировать среди собак, кошек, норок или других животных.

Как говорится в исследовании биологов из США и Китая, опубликованном на bioRxiv, новые варианты COVID-19 не могли попасть в человеческую популяцию спонтанно.

"Скорее всего, их “предок” приобрел ключевые мутации еще в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы британского SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков", – пишут исследователи.

Молекулярные биологи под руководством профессора Шанхайского технологического университета Лонань Чэня попытались воспроизвести процесс эволюции "британского" штамма коронавируса.

Авторы работы детально изучили, как в геноме этой вариации SARS-CoV-2 появляются новые мутации и в каких областях генома они возникают чаще всего. В общей сложности исследователи изучили около 11 тыс. образцов вирусных частиц.

Анализ показал, что все известные промежуточные варианты коронавируса, в которых есть от трех до семи ключевых изменений, характерных для британского штамма, появились значительно позже, чем первые носители коронавируса с полным набором таких мутаций попали в больницу.

При этом ученые обнаружили в геноме этой вариации коронавируса сразу пять связанных друг с другом мутаций, которые появились практически одновременно. Нечто подобное обычно происходит, когда вирусы пересекают межвидовые барьеры.

Отталкиваясь от этого, биологи сравнили структуру геномов британских разновидностей SARS-CoV-2 и РНК штаммов вируса из организма больных животных.

Оказалось, что среди вирусов, которые часто поражают собак, кошек и норок, эти пять мутаций встречаются достаточно часто. Поэтому ученые предполагают, что изначальным источником первых версий британских штаммов коронавируса были популяции этих животных.

Однако они пока не готовы исключить и гипотезы об его человеческом происхождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей территории страны, и именно поэтому тяжелое течение болезни начали фиксировать у людей в возрасте 30-40 лет.

При этом ученые опровергли высокую смертность от британского штамма коронавируса.