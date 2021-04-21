Кабмин продлил карантин в Украине до 30 июня

В Украине режим чрезвычайной ситуации (карантин) продлили до 30 июня.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина. ЧС прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", – подчеркнул глава правительства.

Также Шмыгаль призвал население оставаться дома в период майских праздников и Пасхи. Премьер добавил, что в пятницу, 23 апреля, с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

"Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус", – добавил он.

При этом Шмыгаль считает, что ситуация в Украине с коронавирусом стабилизируется. Но массовые гулянья могут снова привести к росту заболеваний.

"То, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплениям людей", – предупредил чиновник.

Напомним, что в Украине введен карантин с делением на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", которые будут устанавливаться на основании ежедневной оценки признаков, включающих:

заболеваемость гриппом и ОРВИ;

заполненность коек в больницах под больных COVID-19;

динамику госпитализации;

показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль рассказал, что карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца 2021 года.