Локдаун в Україні не продовжать: Шмигаль уточнив, що далі

Уряд не планує продовжувати локдаун в Україні, з 25 січня діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю на телеканалі "Україна 24". Він також уточнив кількість ліжок для хворих на COVID-19 у країні.

"Цей карантин, що триває зараз, завершиться 24 січня. З 25-го ми ймовірно перейдемо до помаранчевої зони, що діяла до запровадження нинішніх правил", – наголосив він.

Урядовець уточнив, що ведеться спостереження за ситуацією із коронавірусом в Україні.

"Розпочалося незначне зростання [захворюваності на ковід, – ред.], ми очікуємо більш значного зростання... Але медична система готова, більш ніж 53 тисяч ліжок у лікарнях забезпечено киснем. Загалом 63 тисячі ліжок відведено під ковідних хворих, 21 тисяча з них зайнята", – сказав прем’єр.

Як відомо, в Україні через пандемію коронавірусу ввели спеціальне епідеміологічне зонування. Обмеження "зеленої" зони діють у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки. До кожного наступного додаються правила "зеленої" й усіх попередніх.

Які обмеження передбачає кожна зона:

"зелена" – носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів не більш ніж 1 особи на 5 кв. м, заповненість залів у кінотеатрах і театрах не більш як 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;

"жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги;

"помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонено роботу хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації до лікарень, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м.

"червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів тощо, діяльності торгових розважальних центрів, кафе і ресторанів.

Наразі в країні діє так званий карантин зимових канікул (або локдаун).

Водночас в багатьох європейських країнах карантин підсилюють. Зокрема, у Латвії знову ввели комендантську годину на вихідних, Франція також застосовуватиме цей обмежувальний захід. У Бельгії жорсткий карантин триватиме щонайменше до 1 березня, а уряд Італії затвердив список нового зонування регіонів країни,

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, Міністерство охорони здоров'я не має наміру продовжувати жорсткий карантин, що діє в країні з 8 до 24 січня.

За його словами, далі українці мають перейти на адаптивний карантин, який будуть застосовувати в місцях спалаху захворюваності на COVID-19. Водночас чиновник наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати в прогнозах.