Хроніка коронавірусу на 26 березня: в Україну доставили ще одну вакцину від COVID-19

Станом на п'ятницю, 26 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126 млн осіб. За минулий день виявили 622 386 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,5 млн осіб, 92 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 101,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 97 тис., США – 67 тис. та Індії – 59 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі. Worldometers

Топ-15 країн із розповсюдження вірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 614 707 заражень, з них 31 461 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 290 158 вилікувалися.

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Вакцина китайського виробництва СoronaVac дозволить зробити щеплення людям із малонаселених районів, а також з обмеженими можливостями.

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