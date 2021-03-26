Хроніка коронавірусу на 26 березня: в Україну доставили ще одну вакцину від COVID-19

Карина Бондаренко Світ 05:30, 26.03.2021 Оновлено: 13:17, 26.03.2021

Станом на п'ятницю, 26 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126 млн осіб. За минулий день виявили 622 386 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,5 млн осіб, 92 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 101,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 97 тис., США – 67 тис. та Індії – 59 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі.
Worldometers
Топ-15 країн із розповсюдження вірусу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні з початку пандемії виявлено 1 614 707 заражень, з них 31 461 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 290 158 вилікувалися.

  • В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

  • Вакцина китайського виробництва СoronaVac дозволить зробити щеплення людям із малонаселених районів, а також з обмеженими можливостями.

Головне за 26 березня:

  • У Польщі за минулу добу, 25 березня, виявили понад 35,1 тис. випадків зараження COVID-19. У МОЗ країни повідомили, що це рекордно високий показник для Польщі. Загальна кількість випадків COVID-19 в країні за час пандемії досягло 2,15 млн, близько 50,8 тисяч пацієнтів померли.

  • Українцям нагадали алгоритм дій за підозри на коронавірус.

  • Головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що інактивована вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною (в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї особи). Її отримають маломобільні групи населення.

  • Лідери країн-членів ЄС домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки через пандемію COVID-19. Водночас планують розпочинати й підготовку до поступового послаблення обмежень.

  • Найбільша кількість нових випадків зараженням коронавірусом зафіксували в Одеській і Дніпропетровській області. Там захворіли 1 545 і 1 358 осіб відповідно

  • За минулу добу, 25 березня, на коронавірус в Україні захворіли рекордна кількість дітей з початку 2021 року.

  • Станом на ранок п'ятниці, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 614 707 випадків коронавірусної інфекції. З них 18 132виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку 2021 року. Госпіталізували 4826 пацієнтів.

  • Імунолог, член національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що вакцину Pfizer не продаватимуть, і пояснив, кому вона дістанеться в Україні.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.

  • Дослідження американських вчених показало, що вакцини Pfizer і Moderna від коронавірусу ефективні й безпечні для вагітних.

  • У МОЗ повідомили, що на заході України вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію проти коронавірусу.

  • Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca й Оксфордський університет створили нову вакцину проти коронавірусу у вигляді назального спрею. Розробники вже почали набір добровольців для клінічних досліджень препарату.

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