Хроніка коронавірусу на 26 березня: в Україну доставили ще одну вакцину від COVID-19
Станом на п'ятницю, 26 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126 млн осіб. За минулий день виявили 622 386 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,5 млн осіб, 92 тисячі з них перебувають у критичному стані.
Всього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 101,7 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 97 тис., США – 67 тис. та Індії – 59 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні з початку пандемії виявлено 1 614 707 заражень, з них 31 461 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 290 158 вилікувалися.
В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.
Вакцина китайського виробництва СoronaVac дозволить зробити щеплення людям із малонаселених районів, а також з обмеженими можливостями.
Головне за 26 березня:
У Польщі за минулу добу, 25 березня, виявили понад 35,1 тис. випадків зараження COVID-19. У МОЗ країни повідомили, що це рекордно високий показник для Польщі. Загальна кількість випадків COVID-19 в країні за час пандемії досягло 2,15 млн, близько 50,8 тисяч пацієнтів померли.
Українцям нагадали алгоритм дій за підозри на коронавірус.
Головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що інактивована вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною (в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї особи). Її отримають маломобільні групи населення.
Лідери країн-членів ЄС домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки через пандемію COVID-19. Водночас планують розпочинати й підготовку до поступового послаблення обмежень.
Найбільша кількість нових випадків зараженням коронавірусом зафіксували в Одеській і Дніпропетровській області. Там захворіли 1 545 і 1 358 осіб відповідно
За минулу добу, 25 березня, на коронавірус в Україні захворіли рекордна кількість дітей з початку 2021 року.
Станом на ранок п'ятниці, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 614 707 випадків коронавірусної інфекції. З них 18 132 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку 2021 року. Госпіталізували 4826 пацієнтів.
Імунолог, член національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що вакцину Pfizer не продаватимуть, і пояснив, кому вона дістанеться в Україні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період із коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.
Дослідження американських вчених показало, що вакцини Pfizer і Moderna від коронавірусу ефективні й безпечні для вагітних.
У МОЗ повідомили, що на заході України вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні не зафіксовано жодної смерті через вакцинацію проти коронавірусу.
Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca й Оксфордський університет створили нову вакцину проти коронавірусу у вигляді назального спрею. Розробники вже почали набір добровольців для клінічних досліджень препарату.