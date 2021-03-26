Кравчук рассказал, как перенес прививку против COVID-19

Первый президент Украины Леонид Кравчук не заметил изменений в состоянии своего здоровья после прививки от COVID-19 препаратом CoviShield.

О своем состоянии председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 26 марта.

Напомним, что первый укол вакцины от компании AstraZeneca 84-летнему политику сделали 25 марта.

"Утром в четверг пришла моя очередь, как говорится. Я вакцинировался, чувствую себя нормально. Температура не повышена, давление также не повышалось, как было, так и есть", – сообщил Кравчук.

Он добавил, что благодарен за то, что в Украине есть вакцина, которая помогает бороться с коронавирусом. Также первый президент поблагодарил врачей.

В то же время он указал, что многие люди бояться вакцинироваться, поскольку отдельные политики "взяли на себя неподъемную ношу" и оценивают препарат.

Он сказал, что ни при каких условиях не позволит себе делать подобное, поскольку это вопрос, которым должны заниматься профессионалы.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 марта 2021 года граждане Украины могут записываться в электронную очередь на получение бесплатной вакцины от коронавируса. О том, как это сделать, читайте по ссылке.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы не должны отказываться от прививок, надеясь на поставку вакцин Pfizer, так как возможности выбора препарата у них не будет.