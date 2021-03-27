Степанов уточнил, сколько доз вакцины Украина ожидает по контрактам

Украина законтрактовала 14 миллионов доз вакцин и еще 8 млн должны поступить в рамках инициативы COVAX.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 марта сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что речь идет о поставках в 2021 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На сегодняшний день законтрактовано 14 млн доз вакцины плюс 8 миллионов по (программе – прим.ред.) COVAX. Мы сейчас говорим о сроках поставки исключительно в этом году", – пояснил Степанов.

Также министр заявил, что в ближайшие дни могут еще объявить о заключении контрактов со сроками поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac – 215 тысяч доз из заказанных почти 2 млн.

В целом она стала вторым препаратом, который получила наша страна. Первой была вакцина CoviShield от компании AstraZeneca

Подробнее о том, что за вакцина CoronaVac и на сколько она эффективна – читайте здесь.