В Мариуполе от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

В Мариуполе Донецкой области двухмесячный мальчик умер от коронавируса (COVID-19). Ребенок стал самой юной жертвой болезни в нашей стране.

Глава 4-й городской больницы Андрей Серветник рассказал, что у ребенка были сопутствующие заболевания, передает "Сегодня".

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с COVID-19, но которые повлияли на его течение", – пояснил врач.

Отмечается, что ребенок умер в больнице спустя сутки после госпитализации. Серветник сказал, что младенца пытались спасти, но его состояние здоровья быстро ухудшалось. В результате ребенок скончался от коронавируса с осложнением двусторонней пневмонии.

Также COVID-19 в семье заразилась мать ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наряду с увеличением количества новых случаев коронавирусной инфекции в сутки продолжает расти численность пациентов, нуждающихся в госпитализации. Не только среди взрослых, но и среди детей.