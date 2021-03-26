Коронавирусом заболели более 18 тысяч украинцев за сутки

По состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине официально подтверждено 1 614 707 случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 132 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года. Госпитализировали 4826 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 31 461 человек (+326 за сутки), а 1 290 158 пациентов (+7138 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и городе Киеве (1164).

Проведено тестирований за сутки – 119 087 (в частности методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832).

г. Киев – 1164 случая/1850 прививок;

Винницкая область – 848 случаев/1150 прививок;

Волынская область – 356 случаев/360 прививок;

Днепропетровская область – 1358 случаев/1380 прививок;

Донецкая область – 725 случаев/130 прививок;

Житомирская область – 891 случай/780 прививок;

Закарпатская область – 429 случаев/510 прививок;

Запорожская область – 519 случаев/510 прививок;

Ивано-Франковская область – 402 случая/918 прививок;

Киевская область – 1139 случаев/1380 прививок;

Кировоградская область – 193 случая/630 прививок;

Луганская область – 131 случай/280 прививок;

Львовская область – 1304 случая/1050 прививок;

Николаевская область – 534 случая/760 прививок;

Одесская область – 1545 случаев/330 прививок;

Полтавская область – 669 случаев/690 прививок;

Ривненская область – 554 случая/670 прививок;

Сумская область – 633 случая/1100 прививок;

Тернопольская область – 627 случаев/820 прививок;

Харьковская область – 1204 случая/480 прививок;

Херсонская область – 177 случаев/950 прививок;

Хмельницкая область – 1040 случаев/240 прививок;

Черкасская область – 704 случая/1000 прививок;

Черновицкая область – 587 случаев/330 прививок;

Черниговская область – 399 случаев/440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве сообщили, что на западе Украины удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, в частности, благодаря соблюдению жестких карантинных ограничений.