У Євросоюзі продовжили дію обмежень на поїздки

Лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки, що передбачено карантинними правилами через пандемію COVID-19.

Водночас планують розпочинати й підготовку до їхнього поступового послаблення. Про це йдеться у комюніке за підсумком саміту 25 березня, який відбувся у форматі відеоконференції, передає "Європейська правда".

"Епідемічна ситуація залишається серйозною, ще з огляду на виклики, які створюють нові штами коронавірусу. Тому обмеження, зокрема на несуттєві поїздки, на цей час потрібно зберегти – беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", – зазначили на зустрічі.

Також було вирішено забезпечити безперешкодний рух товарів і послуг у межах єдиного ринку.

Крім цього, мають початися й приготування щодо спільного підходу для поступового послаблення обмежень. Йдеться про забезпечення скоординованих зусиль країн-членів ЄС, щоб вони були однаковими для всіх, коли епідемічна ситуація дозволить пом’якшити чинні заходи.

"Юридична й технічна робота над взаємосумісними та недискримінаційними цифровими сертифікатами, на основі пропозиції Єврокомісії, має розглядатися як невідкладне питання", – наголосили представники держав ЄС.

Нагадаємо: в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців і своїх громадян. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

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