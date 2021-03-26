У Євросоюзі продовжили дію обмежень на поїздки

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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У Євросоюзі продовжили дію обмежень на поїздки

Лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки, що передбачено карантинними правилами через пандемію COVID-19.

Водночас планують розпочинати й підготовку до їхнього поступового послаблення. Про це йдеться у комюніке за підсумком саміту 25 березня, який відбувся у форматі відеоконференції, передає "Європейська правда".

"Епідемічна ситуація залишається серйозною, ще з огляду на виклики, які створюють нові штами коронавірусу. Тому обмеження, зокрема на несуттєві поїздки, на цей час потрібно зберегти – беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", – зазначили на зустрічі.

Також було вирішено забезпечити безперешкодний рух товарів і послуг у межах єдиного ринку.

Крім цього, мають початися й приготування щодо спільного підходу для поступового послаблення обмежень. Йдеться про забезпечення скоординованих зусиль країн-членів ЄС, щоб вони були однаковими для всіх, коли епідемічна ситуація дозволить пом’якшити чинні заходи.

"Юридична й технічна робота над взаємосумісними та недискримінаційними цифровими сертифікатами, на основі пропозиції Єврокомісії, має розглядатися як невідкладне питання", – наголосили представники держав ЄС.

Нагадаємо: в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців і своїх громадян. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • поки, наприклад, в Італії перед Великоднем вирішили посилити карантин. Зокрема, з 15 березня до 6 квітня "жовті" регіони країни ввели жорсткіші обмеження "червоних" зон.

  • З 20 березня на всій території Польщі ввели загальнонаціональний локдаун через швидкий темп поширення коронавірусу.

  • Локдаун діятиме й у федеральних землях Бургенланд, Нижня Австрія та Відень на сході Австрії з 1 до 6 квітня.

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