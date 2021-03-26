Хроника коронавируса на 26 марта: в Украину доставили еще одну вакцину от COVID-19

По состоянию на пятницу, 26 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 126 млн человек. За минувший день выявили 622 386 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,5 млн человек, 92 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 101,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 97 тыс., США – 67 тыс. и Индии – 59 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Топ-15 стран по распространению вируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 596 575 заражений, из них 31 135 человек умер от последствий болезни, однако 1 283 020 вылечились.

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Вакцина китайского производства СoronaVac позволит сделать прививки людям из малонаселенных районов, а также с ограниченными возможностями.

Главное за 26 марта:

В Минздраве сообщили, что на западе Украины удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, в частности, благодаря соблюдению жестких карантинных ограничений.