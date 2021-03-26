В Украине установлен рекорд по числу новых заражений COVID-19 среди детей

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус у детей в Украине

За минувшие сутки, 25 марта, коронавирусом в Украине заболели рекордное количество детей с начала 2021 года.

Так, заразились 923 несовершеннолетних. Также COVID-19 подтвердили у 435 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Предыдущий рекорд был установлен 17 марта – тогда заразились 744 ребенка. С начала этой недели выявлено 3065 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

Отметим, что в Украине наряду с увеличением количества новых случаев коронавирусной инфекции в сутки продолжает расти численность пациентов, нуждающихся в госпитализации. Не только среди взрослых, но и среди детей. Инфицированные от новорожденных до 18-летних все больше нуждаются в помощи.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в период пандемии коронавируса любые проявления респираторных заболеваний могут быть его признаком. Однако у детей есть характерные симптомы новой болезни.

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