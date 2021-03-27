В Минздраве назвали условия остановки транспорта в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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В Минздраве назвали условия остановки транспорта в Украине

Основной причиной для остановки транспорта в Украине может стать коллапс медицинской системы.

Об этом 26 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что в Кабинете министров поднимается вопрос локдауна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель", – сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что в правительстве пока наблюдают за ситуацией с заболеваемостью в стране.

"Мы обсуждаем этот вопрос (локдауна), но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком и Тернополе с 29 марта усилят карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее "красную" зону ввели в Черкасской и Николаевской областях.

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